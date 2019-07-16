Алибасов набросился на женщину в эфире «Пусть говорят» 

Бари Алибасов набросился с кулаками на женщину во время съемок программы «Пусть говорят», передает «Газета.ру».
Подруга Алибасова Лиана, присутствующая на шоу, заявила, что все беды продюсера начались после женитьбы на Лидии Федосеевой-Шукшиной. После этих слов Алибасов вскочил с места, кинулся на подругу, схватил ее за лицо и попытался сжать.
«Ты что делаешь?!» — закричала Лиана и в слезах удалилась из студии.
Ведущий программы Дмитрий Борисов, в свою очередь, поинтересовался, почему продюсер поднимает руку на женщину.