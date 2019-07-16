Алибасов набросился на женщину в эфире «Пусть говорят»

Подруга Алибасова Лиана, присутствующая на шоу, заявила, что все беды продюсера начались после женитьбы на Лидии Федосеевой-Шукшиной. После этих слов Алибасов вскочил с места, кинулся на подругу, схватил ее за лицо и попытался сжать.

«Ты что делаешь?!» — закричала Лиана и в слезах удалилась из студии.