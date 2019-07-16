Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алибасов набросился на женщину в эфире «Пусть говорят» 

Рамблер 1 час назад
Бари Алибасов набросился с кулаками на женщину во время съемок программы «Пусть говорят», передает «Газета.ру».
Алибасов вспомнил все
Подруга Алибасова Лиана, присутствующая на шоу, заявила, что все беды продюсера начались после женитьбы на Лидии Федосеевой-Шукшиной. После этих слов Алибасов вскочил с места, кинулся на подругу, схватил ее за лицо и попытался сжать.
«Ты что делаешь?!» — закричала Лиана и в слезах удалилась из студии.
Ведущий программы Дмитрий Борисов, в свою очередь, поинтересовался, почему продюсер поднимает руку на женщину.
Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Борисов , Бари Алибасов , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совсем плоха? Что будет с Меркель7
Трамп накажет Турцию из-за сделки с Россией12
300 миллионов: как россиянка надурила знакомых и улетела7
Пока вы не уснули: В платежках ЖКХ появится новая строка26
Последствия тропического ливня в Москве показали на видео2
Видео
00:31
Совсем плоха? Что будет с Меркель
В мире Статьи
00:59
Трамп накажет Турцию из-за сделки с Россией
США В мире
01:39
«Ласковый и нежный зверь»: Пугачева обратилась к Галкину
Шоу-бизнес
10:34
В США нашли способ сдержать Россию
США В мире
01:04
Алибасов набросился на женщину в эфире «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
02:26
«Мы тут за Россию»: в Бердянске вспыхнул скандал из-за языка
Украина В мире
00:33
Скабеева язвительно ответила украинскому дипломату
Общество
04:47
Названы пять сценариев российско-белорусских отношений
СНГ В мире
00:07
Последствия тропического ливня в Москве показали на видео
Погода Новости Москвы
00:54
«Гематомы по телу»: композитора нашли мертвым
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение