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Ротару грубо оттолкнула поклонника 

Рамблер + ещё 5 17 минут назад
Фото: ТАСС
Фанат попытался лизнуть Софию Ротару во время концерта, и она его оттолкнула. Об этом сообщают «Дни.ру».
Вчера в Витебске завершился фестиваль «Славянский базар». Он длился с 9 июля. В концерте, состоявшемся в Летнем амфитеатре, среди прочих поучаствовали Тамара Гвердцители, Сосо Павлиашвили, Ольга Бузова, Alekseev и София Ротару.
Последняя исполнила перед шеститысячным залом песни «Одна калина», «Давай устроим лето» и «Я хочу танцевать с тобой».
В какой-то момент артистка сошла со сцены в зал. Некоторые зрители дарили ей цветы, однако один сделал попытку лизнуть в щеку. Ротару оттолкнула его прежде, чем это сделали ее охранники. По данным «Дней.ру», поклонник оказался знаком певице — он регулярно посещает ее концерты.
кадр из видео
«От общения с журналистами певица категорически отказалась. Наверное, не хотела вопросов про Украину», — отмечает издание.
Шоу-бизнес , Тамара Гвердцители , Сосо Павлиашвили , София Ротару , Ольга Бузова , Витебск
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