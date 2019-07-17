Ротару грубо оттолкнула поклонника

Фанат попытался лизнуть Софию Ротару во время концерта, и она его оттолкнула. Об этом сообщают «Дни.ру».

Последняя исполнила перед шеститысячным залом песни «Одна калина», «Давай устроим лето» и «Я хочу танцевать с тобой».

В какой-то момент артистка сошла со сцены в зал. Некоторые зрители дарили ей цветы, однако один сделал попытку лизнуть в щеку. Ротару оттолкнула его прежде, чем это сделали ее охранники. По данным «Дней.ру», поклонник оказался знаком певице — он регулярно посещает ее концерты.

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