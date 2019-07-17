Ротару грубо оттолкнула поклонника 

Фанат попытался лизнуть Софию Ротару во время концерта, и она его оттолкнула. Об этом сообщают «Дни.ру».
Вчера в Витебске завершился фестиваль «Славянский базар». Он длился с 9 июля. В концерте, состоявшемся в Летнем амфитеатре, среди прочих поучаствовали Тамара Гвердцители, Сосо Павлиашвили, Ольга Бузова, Alekseev и София Ротару.
Последняя исполнила перед шеститысячным залом песни «Одна калина», «Давай устроим лето» и «Я хочу танцевать с тобой».
В какой-то момент артистка сошла со сцены в зал. Некоторые зрители дарили ей цветы, однако один сделал попытку лизнуть в щеку. Ротару оттолкнула его прежде, чем это сделали ее охранники. По данным «Дней.ру», поклонник оказался знаком певице — он регулярно посещает ее концерты.
кадр из видео
«От общения с журналистами певица категорически отказалась. Наверное, не хотела вопросов про Украину», — отмечает издание.