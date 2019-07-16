«Стыдоба-то какая. Еще и фонограмщица»

Подписчики певицы Ольги Бузовой подвергли резкой критике костюм, в котором артистка приехала на фестиваль в Витебске . В частности, многих возмутила пошлость наряда. В то же время саму звезду упрекнули в «отсталости» и копировании чужого стиля.

Поклонники певицы Ольги Бузовой крайне скептически отнеслись к выбору костюма, в котором артистка приехала в Витебск, где должна была выступить на фестивале «Славянский базар 2019».

На фотографии, опубликованной в инстаграме, она появилась в серебристом купальнике и поясе с подвязками.

«6.00 — и я только приехала в отель. Сегодня впервые выступала на рассвете, впервые в Витебске и впервые на «Славянском базаре». Трижды впервые! Спасибо за такой шикарный прием и за то, что хором пели со мной ваши любимые песни «Водица» и «Танцуй под Бузову», — написала она.

В комментариях к фотографии многие подписчики обратили внимание на то, что наряд певицы «делает ноги лошадиными», также многие возмутились откровенностью костюма и спросили, остался ли у Бузовой стыд. Некоторые же и вовсе предположили, что она сбежала «с дурки».

«Оля! Ну кто вас одевает!? Такая красавица, а наряды не все вас украшают. Иные просто чудовищно затмевают вашу красоту…» — выразил сожаление один из поклонников.

Кроме того, часть подписчиков посоветовала Бузовой почаще смотреться в зеркало и прекратить «позориться».

«Если ты считаешь, что все, что у тебя есть из костюмов, это круто, секси и т.д. — ты ошибаешься. На таком серьезном фестивале только одна ты выделяешься. Люди там серьезные. Пригласили тебя, чтоб постебаться над тобой. Кому-то на замену. Организаторы уже 300 раз пожалели, наверное, что связались. Ты не тот человек, к кому можно серьезно относиться. Только поржать. Так что не льсти себе.

Стыдоба-то какая. Еще и фонограмщица», — написал один из критиков.

Бузовой также посоветовали «быть скромнее» и упрекнули в безвкусице, а одна из поклонниц даже уличила ее в копировании стиля американской певицы Дженнифер Лопес

«Оля, всегда нравилось смотреть на твои наряды. Думала, что ты их сама придумываешь. Но жалко, что это всего лишь пародия на Дженнифер Лопес, а клип «Водица» вообще огорчил… Я ни в коем случае не хочу сказать плохого, так как я всегда люблю наблюдать за твоим творчеством вместе с дочерью.

Но дочка на одном YouTube-канале нашла видео, где блогер рассказывает и показывает все сходства с Дженнифер Лопес…» — написали в комментариях.

Общее настроение разочарованных поклонников артистки подытожил подписчик, резюмировавший: «видуха не ахти». При этом фанаты разделились на две группы — и часть из них попыталась успокоить свою любимую певицу. Они призвали ее не слушать «нереализованных людей» и выразили восхищение трудоспособностью и красотой Ольги. Тем не менее такие комментарии не смогли заглушить недовольную часть аудитории.

«Хватит выступать в трусах. Эта мода была лет 15 назад… Сейчас все-все одеваются в классику, и рэперы, и попсисты, даже брейк танцуют в костюмах…

Оля застряла в 2001 году», — поделился своими наблюдениями еще один подписчик Бузовой.

Несмотря на множество жестоких комментариев в социальных сетях, на самом фестивале артистку приняли тепло, и она поблагодарила зрителей за «море цветов и подарков».

«Я вас люблю! Буду смотреть ваши сторис, параллельно приступаю снова к лечению ножки и готовлюсь ко сну. Спасибо, что ждали меня — я все читаю и все вижу», — написала она.

Наряды Бузовой уже не в первый раз оказываются в центре внимания ее критиков.

Так, в одном из выпусков своего YouTube-шоу бывшая коллега Бузовой по программе «Дом-2» Ксения Собчак рассказала о том, что один из знакомых дизайнеров якобы обратился к ней с просьбой уговорить Бузову не носить вещи его бренда из-за репутационных издержек.

«Он говорит: «Слушай, ты можешь попросить ее перестать носить нашу куртку кожаную, потому что мы не хотим — она везде ее надевает и отмечает наш бренд», — рассказала она.

В ответ на это Бузова выразила возмущение в связи с подобным поведением со стороны мужчины. Позднее Собчак также пришлось публично принести извинения своей подруге.