Сыну Талькова не вернули деньги за аннулированные авиабилеты

Музыкант Игорь Тальков-младший, которого не пустили на борт самолета из-за гитары, а позднее аннулировали обратный билет, не получил от перевозчика ответа о причинах произошедшего, сообщил РИА Новости директор исполнителя.

Ранее в своем Instagram Тальков-младший пожаловался на то, что не смог попасть на борт самолета авиакомпании Utair . Директор музыканта рассказал РИА Новости, что его билет был премиум-класса и включал перевозку даже спортивного инвентаря. В итоге исполнитель полетел другим рейсом.

"Игорю аннулировали оба билета — и туда, и обратно. Его не поставили в известность, деньги не вернули, в личном кабинете также не было указано, что билеты аннулированы и причины этого тоже. В компанию мы обращались — звонили и писали письма, но ответа не последовало. Будем решать этот вопрос в правовом поле", — рассказал собеседник агентства.

РИА Новости пока не располагает комментарием авиакомпании по данному факту. В пресс-службе перевозчика не ответили на запрос агентства.