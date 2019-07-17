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Друг Началовой рассказал о том, как лечилась певица 

News.ru + ещё 1 47 минут назад
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Друг певицы Юлии Началовой музыкант Александр Панайотов рассказал, что за несколько месяцев до смерти артистка ездила в Израиль. Её мучили подагра и диабет, она обращалась к местным врачам.
А после, разуверившись в медицине, обратилась к Богу.
За несколько месяцев до смерти она поехала в Иерусалим, была у Стены плача — молилась, просила Бога, чтобы он ее исцелил. Была во всех святых местах — лечилась, надеялась и верила… Но каким был итог, вы знаете, — цитирует Панайотова «Собеседник».
Панайотов возмущён тем, как на смерти Началовой делают шоу. В особенности его возмущают туры на могилу певицы, которые якобы излечивают страждущих.
"Разве можно организовывать туры на могилу человека? Конечно, и те, кто покупает эти туры, больны. Потому что здравомыслящие люди понимают, что Юля не была святой. Она была обычным человеком: красивым, добрым и очень талантливым", — говорит певец.
Он призвал сажать в тюрьму тех, кто пытается нажиться на имени певицы. Родные Началовой, по неофициальной информации, уже заключили с Первым каналом контракт на эксклюзивное сообщение событий, связанных с именем певицы.
Панайотов развеял слухи и о том, что Юлия якобы злоупотребляла алкоголем: при её болезнях выпивать категорически запрещается, артистка была трезвенницей.
Ранее News.ru сообщал, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов начали процедуру взыскания долгов с умершей Юлии Началовой. 19 марта 2019 года судебный участок № 935 Дорогомиловского района Москвы возбудил дело о взыскании с Началовой налогов и сборов, включая пени, на сумму 47 016,90 рубля.
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Шоу-бизнес , Александр Панайотов , ИД "Собеседник" , Иерусалим , Израиль
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