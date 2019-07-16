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Киркоров рассказал о ДТП с концертной фурой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Филипп Киркоров рассказал, что фура с его концертным оборудованием попала в аварию в Ростовской области, так как водитель не справился с управлением на сложном участке трассы.
«Слухи сильно преувеличены. Все нормально, все живы-здоровы, оборудование цело, костюмы целы», — рассказал Киркоров РИА «Новости».
Он уточнил, что трасса была местами сложной, поэтому водитель не справился с управлением и одна из фур съехала в кювет по дороге из Волгодонска в Крым. Певец также отметил, что сотрудники МЧС быстро оказали помощь.
«Сегодня в 5.30 поступило сообщение о том, что на автодороге Волгодонск — Ольгинская в районе хутора Лагутники фура съехала с обочины. Сотрудники пожарно-спасательной части отбуксировали машину из кювета», — сообщил представитель ГУ МЧС по области, уточнив, что после этого автомобиль продолжил движение.
По данным афиши Киркорова на его официальном сайте, ближайший концерт состоится в Феодосии 17 июля, позже он выступит в Евпатории, Ялте и Геленджике.
Ранее Аскольд Запашный рассказал, как попал в аварию со своей семьей.
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Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Аскольд Запашный , МЧС , РИА Новости , Ростовская Область
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