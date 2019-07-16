«Зверь»: Пугачева сделала признание о Галкине

Максим Галкин — ласковый и нежный зверь Аллы Пугачевой . Об этом певица заявила сама на видео, которое ее супруг опубликовал в своем инстаграме.

«Невероятные приключения в Рижском зоопарке вместе с Юлей, Игорем и Вероникой», — подписал Галкин видео, которое разместил сегодня днем на своей странице в соцсети.

На нем запечатлены он сам, Пугачева, их двойня Елизавета и Гарри, певец Игорь Николаев, его жена Юлия Проскурякова и их дочь Вероника. Вместе они рассматривают животных в зоопарке в столице Латвии и обсуждают их.

В какой-то момент Галкин поинтересовался у супруги, нравятся ли ей птицы, которых они только что видели.

«Ты мне нравишься, мой ласковый и нежный зверь», — ответила Пугачева, в конце то ли ахнув, то ли зарычав.

В Латвии Пугачева с семьей отдыхает. Их отъезд туда сопровождался скандалом. Певица и ее родные прибыли к личному вагону поезда на Рижском вокзале в Москве прямо по перрону и были раскритикованы за это общественностью.