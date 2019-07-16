Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Зверь»: Пугачева сделала признание о Галкине 

Рамблер 12 часов назад
Максим Галкин — ласковый и нежный зверь Аллы Пугачевой. Об этом певица заявила сама на видео, которое ее супруг опубликовал в своем инстаграме.
«Невероятные приключения в Рижском зоопарке вместе с Юлей, Игорем и Вероникой», — подписал Галкин видео, которое разместил сегодня днем на своей странице в соцсети.
На нем запечатлены он сам, Пугачева, их двойня Елизавета и Гарри, певец Игорь Николаев, его жена Юлия Проскурякова и их дочь Вероника. Вместе они рассматривают животных в зоопарке в столице Латвии и обсуждают их.
В какой-то момент Галкин поинтересовался у супруги, нравятся ли ей птицы, которых они только что видели.
«Ты мне нравишься, мой ласковый и нежный зверь», — ответила Пугачева, в конце то ли ахнув, то ли зарычав.
В Латвии Пугачева с семьей отдыхает. Их отъезд туда сопровождался скандалом. Певица и ее родные прибыли к личному вагону поезда на Рижском вокзале в Москве прямо по перрону и были раскритикованы за это общественностью.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Игорь Николаев , Юлия Проскурякова , Максим Галкин , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следствие купило улику по делу MH17245
С вылетевшим в Иркутск Ил-76 произошло ЧП8
Из детского лагеря в Крыму госпитализировали 50 человек2
Украине предрекли техногенную катастрофу202
Лавров предупредил об «охоте на россиян»152
Видео
00:31
Совсем плоха? Что будет с Меркель
В мире Статьи
05:31
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия
Армия Азия
00:59
Трамп накажет Турцию из-за сделки с Россией
США В мире
00:37
Оскорблявший мексиканцев россиянин получил срок
Происшествия
00:57
Следствие купило улику по делу MH17
В мире Происшествия
01:39
«Зверь»: Пугачева сделала признание о Галкине
Шоу-бизнес
02:29
Зеленскому предложили выкупить Крым
В мире Украина
10:34
В США нашли способ сдержать Россию
США В мире
01:04
Алибасов набросился на женщину в эфире «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
02:26
«Мы тут за Россию»: в Бердянске вспыхнул скандал из-за языка
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение