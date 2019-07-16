Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Федосеева-Шукшина переписала завещание 

Рамблер 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что мать переписала завещание на продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает «Телепрограмма» со ссылкой на новый выпуск «Пусть говорят».
Ранее Алибасов пожаловался, что его жилье принадлежит ему лишь частично и рассказал об угрозах из-за недвижимости. По его мнению, второй владелец ждет его смерти.
«Телепрограмма» отмечает, что Федосеева-Шукшина, жена Алибасова, решила подстраховать его и изменила завещание, переписав на продюсера свою московскую квартиру.
Свадьба Алибасова и Федосеевой-Шукшиной состоялась 20 ноября прошлого года. Продюсер рассказал «Комсомольской правде», что брак они зарегистрировали, так как «пожилые люди хотят какой-то защищенности».
В начале июня этого года 72-летний продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, и попал в токсикореанимацию. У него диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
После нескольких дней в больнице продюсера ввели в искусственную кому. 11 июня Алибасов очнулся после медикаментозного сна, а 17 июня его отпустили домой. Позже продюсера заподозрили в инсценировке отравления, а в эфире «Пусть говорят» предположили, что он прятался в реанимации из-за проблем с квартирой.
Комментарии
Шоу-бизнес , Бари Алибасов , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ликвидатор покончил с собой после просмотра «Чернобыля»81
Москвичи массово травятся едой из автоматов19
Известный актер заснул на съемках и умер
Решившего мочиться в «Боржоми» обвинили в махинациях112
Из-за ареста Голунова полетели головы75
Видео
11:33
Мощный поток воздуха от самолета сдул туристов
Происшествия
00:40
Появилось видео с места падения самолёта в Чечне
Происшествия
01:59
Сочи снова затопило
Происшествия Погода
00:16
На российском пляже найдены тела семи человек
Происшествия
02:59
МИД рассказал о реакции Киева на предложения по морякам
Политика Украина
01:49
Пока вы не уснули: «один звонок» может закончить войну в Донбассе
В мире
00:40
В Донбассе УАЗ ушел от обстрела задним ходом
Армия Конфликты
01:16
Минобороны показало полет Ту‐160 над Балтикой
Армия Оружие
00:32
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Происшествия
00:39
На что способен беспилотный разведчик «Корсар»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение