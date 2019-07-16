Федосеева-Шукшина переписала завещание

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что мать переписала завещание на продюсера Бари Алибасова . Об этом сообщает «Телепрограмма» со ссылкой на новый выпуск «Пусть говорят».

Ранее Алибасов пожаловался, что его жилье принадлежит ему лишь частично и рассказал об угрозах из-за недвижимости. По его мнению, второй владелец ждет его смерти.

«Телепрограмма» отмечает, что Федосеева-Шукшина, жена Алибасова, решила подстраховать его и изменила завещание, переписав на продюсера свою московскую квартиру.

Свадьба Алибасова и Федосеевой-Шукшиной состоялась 20 ноября прошлого года. Продюсер рассказал «Комсомольской правде», что брак они зарегистрировали, так как «пожилые люди хотят какой-то защищенности».

В начале июня этого года 72-летний продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, и попал в токсикореанимацию. У него диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

После нескольких дней в больнице продюсера ввели в искусственную кому. 11 июня Алибасов очнулся после медикаментозного сна, а 17 июня его отпустили домой. Позже продюсера заподозрили в инсценировке отравления, а в эфире «Пусть говорят» предположили, что он прятался в реанимации из-за проблем с квартирой.