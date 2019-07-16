Федосеева-Шукшина переписала завещание 

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что мать переписала завещание на продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает «Телепрограмма» со ссылкой на новый выпуск «Пусть говорят».
Ранее Алибасов пожаловался, что его жилье принадлежит ему лишь частично и рассказал об угрозах из-за недвижимости. По его мнению, второй владелец ждет его смерти.
«Телепрограмма» отмечает, что Федосеева-Шукшина, жена Алибасова, решила подстраховать его и изменила завещание, переписав на продюсера свою московскую квартиру.
Свадьба Алибасова и Федосеевой-Шукшиной состоялась 20 ноября прошлого года. Продюсер рассказал «Комсомольской правде», что брак они зарегистрировали, так как «пожилые люди хотят какой-то защищенности».
В начале июня этого года 72-летний продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот», перепутав ее с соком, и попал в токсикореанимацию. У него диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
После нескольких дней в больнице продюсера ввели в искусственную кому. 11 июня Алибасов очнулся после медикаментозного сна, а 17 июня его отпустили домой. Позже продюсера заподозрили в инсценировке отравления, а в эфире «Пусть говорят» предположили, что он прятался в реанимации из-за проблем с квартирой.