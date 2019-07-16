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«Иди к Тимати»: поклонники подшутили над необычным образом Гарика Харламова 

Ридус 2 часа назад
Фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
Шоумен Гарик Харламов поделился с подписчиками фото в необычном образе. На этом снимке он запечатлен с длинной черной бородой.
«Немного зарос ночью. Всем доброе утро!» — написал он.
Резидент Comedy Club часто шутит с подписчиками в постах и комментариях. Пользователи Сети начали по-доброму посмеиваться над новым «луком» Харламова. Среди комментаторов оказались также артисты Вадим Галыгин и Гоша Куценко, дзюдоист Дмитрий Носов, поэтесса Сола Монова и певица Слава.
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Юморист не уточнил причины резкой смены имиджа. Ранее он также выкладывал на свою страницу фотографии того, как он и его коллеги Тимур Батрутдинов и Вадим Галыгин будут выглядеть в старости.
Также Гарик Харламов публиковал видео в образе, который он назвал «волосатым настроением».
Ранее «Ридус» рассказывал, что продюсер певца Витаса Сергей Пудовкин осудил Гарика Харламова за шуточное видео с выступлением исполнителя и подрисованным мужским половым органом. Пудовкин пояснил, что конфликта нет, так как юморист просто сделал репост чужого ролика. Продюсер добавил, что «демократия иногда похожа на половой член».
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Тимати , Гарик Харламов , Вадим Галыгин , Тимур Батрутдинов , Сола Монова , Дмитрий Носов , Гоша Куценко , Ридус
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