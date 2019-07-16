«Иди к Тимати»: поклонники подшутили над необычным образом Гарика Харламова

Шоумен Гарик Харламов поделился с подписчиками фото в необычном образе. На этом снимке он запечатлен с длинной черной бородой.

«Немного зарос ночью. Всем доброе утро!» — написал он.

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Юморист не уточнил причины резкой смены имиджа. Ранее он также выкладывал на свою страницу фотографии того, как он и его коллеги Тимур Батрутдинов и Вадим Галыгин будут выглядеть в старости.

Также Гарик Харламов публиковал видео в образе, который он назвал «волосатым настроением».

Ранее «Ридус» рассказывал, что продюсер певца Витаса Сергей Пудовкин осудил Гарика Харламова за шуточное видео с выступлением исполнителя и подрисованным мужским половым органом. Пудовкин пояснил, что конфликта нет, так как юморист просто сделал репост чужого ролика. Продюсер добавил, что «демократия иногда похожа на половой член».