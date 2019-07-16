Водонаева назвала плюсы брака с Собчак для Виторгана

Ранее СМИ сообщили, что у 46-летнего Виторгана начался роман с 27-летней актрисой Нино Нинидзе . Водонаева обратила внимание, что эта новость стала резонансной.

«До свадьбы Ксюши и Максима, если признаться честно, о Виторгане было слышно только в контексте его отца — знаменитого советского актера Эммануила Виторгана», — отметила Водонаева.

По ее мнению, брак с Собчак, «главной светской львицей» страны, сделал из Виторгана «полноценного героя светских хроник», благодаря чему даже после развода он остался в поле зрения прессы.

Водонаева считает, что его личная жизнь — единственное, что вызывает интерес у журналистов.

Водонаева отметила, что пока ей сложно смириться с тем, что жены покровительствую мужьям. Она предпочитает, чтобы мужчина был «независимой и мощной финансовой силой в семье».

«Но это не значит, что жена обязательно должна сесть ему на плечи, развесить ножки и тратить деньги», — добавила она.

Виторган женился на Собчак в феврале 2013-го, в ноябре 2016-го у них родился сын. В прошлом году появилась информация о романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым

Позже супруги официально подтвердили информацию о расставании. По их словам, они «довольно давно» живут отдельно, но пока были вместе, сохраняли верность друг другу.