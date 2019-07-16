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«Хотели, чтобы он жил»: Воробей о смерти отца своей дочери 

Рамблер 1 час назад
Фото: @vorobei_elena
Елена Воробей в интервью Кире Прошутинской в программе «Он и Она» рассказала о трагической смерти отца своей единственной дочери. Со столичным бизнесменом произошёл несчастный случай.
Воробей рассказала, что познакомилась с предпринимателем по имени Игорь, ещё живя в Бресте. Тогда артистка была замужем, но отношения с супругом разладились после того, как он отказался переезжать в столицу, куда юмористку активно приглашали. В результате ради карьеры Воробей пожертвовала первым браком.
В столицу вслед за артисткой перебрался Игорь. Вскоре между юмористкой и предпринимателем завязались близкие отношения, в которых родилась единственная дочь Воробей София. При этом бизнесмен ни слова не говорил о свадьбе, поскольку, как позже выяснилось, у него была другая семья.
«Я узнала об этом от общих друзей. Поплакала. Очень обиделась. Перестала ему звонить. Потом сам позвонил, приехал, долго что-то объяснял. Сказал, что мечтал о сыне», — заявила Воробей.
В семье у предпринимателя был сын, позже родился второй. Воробей не препятствовала общению своей дочери с отцом и сводными братьями. Три года назад встреча Сони с папой стала последней. С Игорем произошёл несчастный случай: он упал с лестницы и получил перелом основания черепа. Через несколько месяцев пребывания в больнице мужчина скончался.
«Его сыновья осиротели и моя зайка. Мне хотелось, чтобы он жил. И Соня хотела и все хотели», — сказала Елена.
При этом артистка отметила, что после смерти отца её дочь перестала общаться со сводными братьями, потому что «не хочет».
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Шоу-бизнес , Кира Прошутинская , Елена Воробей
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