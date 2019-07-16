«Хотели, чтобы он жил»: Воробей о смерти отца своей дочери

Воробей рассказала, что познакомилась с предпринимателем по имени Игорь, ещё живя в Бресте. Тогда артистка была замужем, но отношения с супругом разладились после того, как он отказался переезжать в столицу, куда юмористку активно приглашали. В результате ради карьеры Воробей пожертвовала первым браком.

В столицу вслед за артисткой перебрался Игорь. Вскоре между юмористкой и предпринимателем завязались близкие отношения, в которых родилась единственная дочь Воробей София. При этом бизнесмен ни слова не говорил о свадьбе, поскольку, как позже выяснилось, у него была другая семья.

«Я узнала об этом от общих друзей. Поплакала. Очень обиделась. Перестала ему звонить. Потом сам позвонил, приехал, долго что-то объяснял. Сказал, что мечтал о сыне», — заявила Воробей.

В семье у предпринимателя был сын, позже родился второй. Воробей не препятствовала общению своей дочери с отцом и сводными братьями. Три года назад встреча Сони с папой стала последней. С Игорем произошёл несчастный случай: он упал с лестницы и получил перелом основания черепа. Через несколько месяцев пребывания в больнице мужчина скончался.

«Его сыновья осиротели и моя зайка. Мне хотелось, чтобы он жил. И Соня хотела и все хотели», — сказала Елена.

При этом артистка отметила, что после смерти отца её дочь перестала общаться со сводными братьями, потому что «не хочет».