«Расстроен и растерян»: Пьеха о поступке «Первого канала»

Певец Стас Пьеха заявил, что его номер в новом выпуске шоу «Три аккорда» на «Первом канале» испортили монтажом. На своей странице в Instagram он рассказал , что в эфире вместо начала показали концовку песни.

«Очень странно! <…> Мы с режиссерами сделали номер на песню «Думы окаянные», выстроили драматургию и логичное развитие.. остались довольны! В Эфире.. ВНИМАНИЕ: прозвучала концовка песни, затем её середина и снова идентичная концовка… получилась ломанная музыка и драматургия!» — написал Пьеха (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Пьеха подчеркнул, что никого не винит, но чувствует себя расстроенным и растерянным.

«Понимаю что всякое может случится, тем более в таком непростом деле как телевидение», — отметил он.

Позже он опубликовал отрывок выступления. В номере Пьеха сидит на скамье на фоне кирпичной стены с решетчатым окном.

«Со второй половины XIX века, каторжникам на одежду нашивали красный или желтый лоскут материи в форме ромба — бубнового карточного туза. При попытке к бегству конвойные должны были целиться в это пятно — в бубен. И ничего удивительного, что и до сих пор оставшиеся в нашей речи слова «забубенная головушка», «забубенный»… означают человека отчаянного, «пропащего», способного на все», — так он подписал видео, комментируя текст песни.

Подписчики Пьехи поддержали его и похвалили его выступление.

«Было бы из-за чего переживать, ты лучше всех поешь!» — написала @glazkovalubov53.

«На оценки это не повлияло», — добавила @nurgulershanova.

Также в комментариях отметилась певица Слава.