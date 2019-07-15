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«Расстроен и растерян»: Пьеха о поступке «Первого канала» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Певец Стас Пьеха заявил, что его номер в новом выпуске шоу «Три аккорда» на «Первом канале» испортили монтажом. На своей странице в Instagram он рассказал, что в эфире вместо начала показали концовку песни.
«Очень странно! <…> Мы с режиссерами сделали номер на песню «Думы окаянные», выстроили драматургию и логичное развитие.. остались довольны! В Эфире.. ВНИМАНИЕ: прозвучала концовка песни, затем её середина и снова идентичная концовка… получилась ломанная музыка и драматургия!» — написал Пьеха (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Пьеха подчеркнул, что никого не винит, но чувствует себя расстроенным и растерянным.
«Понимаю что всякое может случится, тем более в таком непростом деле как телевидение», — отметил он.
Позже он опубликовал отрывок выступления. В номере Пьеха сидит на скамье на фоне кирпичной стены с решетчатым окном.
«Со второй половины XIX века, каторжникам на одежду нашивали красный или желтый лоскут материи в форме ромба — бубнового карточного туза. При попытке к бегству конвойные должны были целиться в это пятно — в бубен. И ничего удивительного, что и до сих пор оставшиеся в нашей речи слова «забубенная головушка», «забубенный»… означают человека отчаянного, «пропащего», способного на все», — так он подписал видео, комментируя текст песни.
Подписчики Пьехи поддержали его и похвалили его выступление.
«Было бы из-за чего переживать, ты лучше всех поешь!» — написала @glazkovalubov53.
«На оценки это не повлияло», — добавила @nurgulershanova.
Также в комментариях отметилась певица Слава.
«Я вообще зареклась ходить на телешоу!Ты лучший», — написала она.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Стас Пьеха
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