Представитель Леонтьева объяснила слухи о последнем концерте

Пресс-секретарь Валерия Леонтьева Татьяна Федоткина заявила, что певец не планирует уходить со сцены в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что выступление на музыкальном фестивале «Славянский базар» в Витебске было последним концертом Леонтьева.

«Этот концерт не был последним, концерты расписаны до декабря, и никакие концерты не отменяются», — заверила представитель певца.

Она добавила, что в расписании 70-летнего певца на 2019 год появились еще шесть концертов в Крыму, которые ранее запланированы не были.