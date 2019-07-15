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Представитель Леонтьева объяснила слухи о последнем концерте 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь Валерия Леонтьева Татьяна Федоткина заявила, что певец не планирует уходить со сцены в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что выступление на музыкальном фестивале «Славянский базар» в Витебске было последним концертом Леонтьева.
«Этот концерт не был последним, концерты расписаны до декабря, и никакие концерты не отменяются», — заверила представитель певца.
Она добавила, что в расписании 70-летнего певца на 2019 год появились еще шесть концертов в Крыму, которые ранее запланированы не были.
В прошлом году СМИ писали, что Леонтьев заявил об усталости и желании уйти со сцены. Однако в этом году певец сказал «Дням.ру», что он «полон планов и надежд», не собирается подводить итоги и отдает все силы программе «Я вернусь…».
Шоу-бизнес , Валерий Леонтьев
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