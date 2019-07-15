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«Это ваши дети»: фанатка прорвалась к Билану на сцену 

Рамблер 52 минуты назад
Telegram-канал «Только никому…» опубликовал видеозапись инцидента, произошедшего на концерте Димы Билана. Во время выступления на сцене внезапно появилась поклонница с детьми.
Женщина забралась к Билану вместе с сыном и дочерью. Певец приобнял ее, взял дочь поклонницы за руку и спросил, нравится ли той на сцене.
После этого женщина сказала что-то Билану на ухо. Артист продолжил петь, но поклонница не уходила. После песни Билан выяснил, что она приехала из Тольятти.
«А как вас занесло-то на сцену? Я не хочу разыгрывать какую-то сценку, историю. Но что-то происходит, а что происходит?» — поинтересовался Билан.
«Это ваши дети», — пошутили зрители концерта.
Певец предположил, что у женщины стресс, и уговорил ее покинуть сцену.
Ранее похожий случай произошел на концерте Филиппа Киркорова. Поклонница вышла на сцену, чтобы вручить артисту букет, затем попыталась поцеловать его, потанцевала с Киркоровым и добровольно покинула сцену.
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Дима Билан
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