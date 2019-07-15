«Это ваши дети»: фанатка прорвалась к Билану на сцену

Telegram-канал «Только никому…» опубликовал видеозапись инцидента, произошедшего на концерте Димы Билана . Во время выступления на сцене внезапно появилась поклонница с детьми.

Женщина забралась к Билану вместе с сыном и дочерью. Певец приобнял ее, взял дочь поклонницы за руку и спросил, нравится ли той на сцене.

После этого женщина сказала что-то Билану на ухо. Артист продолжил петь, но поклонница не уходила. После песни Билан выяснил, что она приехала из Тольятти.

«А как вас занесло-то на сцену? Я не хочу разыгрывать какую-то сценку, историю. Но что-то происходит, а что происходит?» — поинтересовался Билан.

«Это ваши дети», — пошутили зрители концерта.

Певец предположил, что у женщины стресс, и уговорил ее покинуть сцену.