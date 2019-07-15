Раскрыты данные о зарубежной недвижимости российских звезд

По данным издания, Милявская несколько лет назад купила пустой участок и с тех пор активно занимается его благоустройством.

«Я работаю на огороде, пропалываю. Была измождена донельзя физическим трудом! В девять утра вставала и в девять вечера ложилась трупом», — рассказала певица.

По данным «Собеседника», у певицы Ирины Аллегровой раньше была квартира в Майами с видом на океан и 25 метров собственного пляжа. Однако многочасовые перелеты стали

слишком утомительными для артистки, поэтому она переехала в итальянскую Тоскану.

У коллеги Аллегровой Алены Апиной есть жилье в испанской Марбелье. По информации «Собеседника», недвижимость в этой стране предпочла и певица Наталья Ветлицкая . Кроме того, в Каталонии купили жилье Юлия Ковальчук Алексей Чумаков . «Собеседник» пишет, что пара выбрала двухэтажную квартиру с видом на море.

У писательницы Юлии Шиловой , по данным издания, есть двухэтажный особняк в Черногории, певица Лариса Долина после рождения внучки купила квартиру в Юрмале, а актер Геннадий Хазанов еще много лет назад приобрел жилье в Тель-Авиве. Из его квартиры открывается вид на набережную Средиземного моря, отмечает «Собеседник».