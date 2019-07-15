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Раскрыты данные о зарубежной недвижимости российских звезд 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
«Собеседник» рассказал, что жилье в Испании и Болгарии пользуется большой популярностью у российских артистов. В частности, болгарская недвижимость есть у Михаила Боярского, Ларисы Лужиной, Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской.
По данным издания, Милявская несколько лет назад купила пустой участок и с тех пор активно занимается его благоустройством.
«Я работаю на огороде, пропалываю. Была измождена донельзя физическим трудом! В девять утра вставала и в девять вечера ложилась трупом», — рассказала певица.
По данным «Собеседника», у певицы Ирины Аллегровой раньше была квартира в Майами с видом на океан и 25 метров собственного пляжа. Однако многочасовые перелеты стали
слишком утомительными для артистки, поэтому она переехала в итальянскую Тоскану.
У коллеги Аллегровой Алены Апиной есть жилье в испанской Марбелье. По информации «Собеседника», недвижимость в этой стране предпочла и певица Наталья Ветлицкая. Кроме того, в Каталонии купили жилье Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. «Собеседник» пишет, что пара выбрала двухэтажную квартиру с видом на море.
У писательницы Юлии Шиловой, по данным издания, есть двухэтажный особняк в Черногории, певица Лариса Долина после рождения внучки купила квартиру в Юрмале, а актер Геннадий Хазанов еще много лет назад приобрел жилье в Тель-Авиве. Из его квартиры открывается вид на набережную Средиземного моря, отмечает «Собеседник».
По данным издания, традиционно популярным среди российских звезд остается Майами. Там в разное время жили или живут Валерий Леонтьев, Анжелика Варум, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Игорь Крутой и Алла Пугачева.
Ранее «СтарХит» писал, что Пугачева и ее муж, телеведущий Максим Галкин заканчивают строительство особняка на Кипре. Сообщалось, что благодаря кипрской недвижимости их семья может получить кипрские паспорта. Галкин эту информацию опроверг.
Комментарии8
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Лариса Долина , Леонид Агутин , Игорь Николаев , Игорь Крутой , Геннадий Хазанов , Юлия Шилова , Лолита Милявская , Анжелика Варум , Юлия Ковальчук , Наталья Ветлицкая , Михаил Боярский , Алексей Чумаков , Валерий Леонтьев , Лариса Лужина , Максим Галкин , Алла Пугачева , ИД "Собеседник" , StarHit , Болгария , Испания
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