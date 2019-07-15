Волочкова высмеяла слухи о своей скорой свадьбе

За последнюю неделю балерину «поженили» четыре раза.

Анастасия Волочкова упорно тренируется перед премьерой спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Артистка занята работой и старается не давать поводы для сплетен. Тем не менее в прессе неоднократно появляются слухи о ее свадьбе. В Сети балерину «поженили» на четырех знакомых мужчинах светской львицы. Один из них, Дмитрий Сорокин , настаивал на том, что действительно является избранником балерины.

Волочкова лишь посмеялась над слухами. Она заявила, что не делала никакого пиара своей постановке, но её личную жизнь продолжают обсуждать. Балерина в шутку предложила подписчикам вновь попытаться определить её настоящего жениха по деталям одежды или форме пальцев.

«А какого моему возлюбленному? Слава Богу, у него тоже чувство юмора на месте! Когда я его представлю, вы будете восхищены! (…) Столько событий происходит значимых в мире! А меня все хотят выдать замуж. Это произойдет! И вы незамедлительно станете этому грандиозному событию свидетелями! Я первая сообщу!» — написала Анастасия Волочкова в Instagram.

Балерина не понимает, почему её «сватают» тем, кто давно обзавелся женами и детьми. Все же светская львица спокойно отнеслась к сплетням. «Знаете, впечатление, что цирк уехал, а клоуны остались», — пошутила Анастасия Волочкова.