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Волочкова высмеяла слухи о своей скорой свадьбе 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: teleprogramma.pro
За последнюю неделю балерину «поженили» четыре раза.
Анастасия Волочкова упорно тренируется перед премьерой спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Артистка занята работой и старается не давать поводы для сплетен. Тем не менее в прессе неоднократно появляются слухи о ее свадьбе. В Сети балерину «поженили» на четырех знакомых мужчинах светской львицы. Один из них, Дмитрий Сорокин, настаивал на том, что действительно является избранником балерины.
Волочкова лишь посмеялась над слухами. Она заявила, что не делала никакого пиара своей постановке, но её личную жизнь продолжают обсуждать. Балерина в шутку предложила подписчикам вновь попытаться определить её настоящего жениха по деталям одежды или форме пальцев.
«А какого моему возлюбленному? Слава Богу, у него тоже чувство юмора на месте! Когда я его представлю, вы будете восхищены! (…) Столько событий происходит значимых в мире! А меня все хотят выдать замуж. Это произойдет! И вы незамедлительно станете этому грандиозному событию свидетелями! Я первая сообщу!» — написала Анастасия Волочкова в Instagram.
Балерина не понимает, почему её «сватают» тем, кто давно обзавелся женами и детьми. Все же светская львица спокойно отнеслась к сплетням. «Знаете, впечатление, что цирк уехал, а клоуны остались», — пошутила Анастасия Волочкова.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Дмитрий Сорокин
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