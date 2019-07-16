Фанаты разнесли Бузову за «образ пони»

У себя в инстаграме артистка показала свой концертный наряд, однако ее беспощадно раскритиковали, сравнив с цирковым пони.

"Господи, кто вас так одевает?",

"Жуткий наряд"

"Киркоров, держись. Тебя подсидели", — пишут ей.

Ранее Бузову окрестили трудолюбивой бездарностью.