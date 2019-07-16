Звезда реалити-шоу и певица Ольга Бузова выступила в Витебске на "Славянском базаре — 2019" в Белоруссии в рамках гала-концерта Europa Plus TV.
У себя в инстаграме артистка показала свой концертный наряд, однако ее беспощадно раскритиковали, сравнив с цирковым пони.
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6.00 и я только приехала в Отель 😴 Сегодня впервые выступала на рассвете 🌅 и впервые в Витебске 🙏🏻😍 и впервые на Славянском базаре 🔝🔥 Трижды впервые 🤤🤤🤤 Спасибо за такой шикарный приём и за то, что хором пели со мной ваши любимые песни #Водица и #ТанцуйПодБузову 💦🤤👑 Спасибо за море цветов и подарков 🥳😇 Я вас люблю ❤️😘 Буду смотреть ваши сторис 😌😌😌параллельно приступаю снова к лечению ножки и готовлюсь ко сну 😴😴😴 Спасибо, что ждали меня 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 я все читаю, и все вижу ❤️ Кто был сегодня? Отпишитесь 😌 Ваша Оля 👱🏻♀️#моилюдивсегдасомной#славянскийбазар2019#Витебск#Бузова#Buzova
"Господи, кто вас так одевает?",
"Жуткий наряд"
"Киркоров, держись. Тебя подсидели", — пишут ей.
Ранее Бузову окрестили трудолюбивой бездарностью.