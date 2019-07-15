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Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина родила сына 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: Instagram
Татьяна Гудзева уверяет, что отцом ребенка является именно Прохор. Молодой человек утверждает, что это, мягко говоря, не так.
Татьяна Гудзева стала мамой. Во второй половине дня, 15 июля, она поделилась с подписчиками в Instagram, что наконец-то дождалась появления на свет сыночка.
Вокруг беременности Гудзевой долго ходили самые разные слухи и домыслы. Сама Татьяна уверяла, что отцом ребенка является Прохор Шаляпин. Версия была не беспочвенной: пара долгое время встречалась, а после Прохор ушел к Виталине Цымбалюк-Романовской.
Уже будучи в отношениях с экс-супругой Армена Джигарханяна Шаляпин узнал, что может стать отцом, но поспешил заявить, что наследник не его. Многочисленные ток-шоу и программы пытались вывести пару на «чистую воду», но неизменно после окончания съемок Шаляпин заявлял, что Гудзева затеяла историю с беременностью только ради денег.
Мать Прохора Шаляпина тоже уверена, что Татьяна Гудзева носила под сердцем чужого ребенка и отказалась признать кроху своим внуком.
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Шоу-бизнес , Прохор Шаляпин , Армен Джигарханян
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