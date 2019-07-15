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Божена Рынска сломала в отпуске правую руку 

Teleprogramma.pro + ещё 3 2 часа назад
Фото: globallookpress
При худшем исходе журналистке потребуется операция.
После затяжной депрессии Божена Рынска уехала на отдых в Юрмалу. Журналистка не может расслабиться даже в отпуске. В основном она гуляет вдоль берега с собакой по кличке Люсик. Рынска лечится у психотерапевта после попытки суицида. Она хотела уйти из жизни вслед за мужем — медиамагнатом Игорем Малашенко.
Божена Рынска до сих пор не может пережить самоубийство Игоря Малашенко. Фото: globallookpress
Недавно с журналисткой случилась неприятность. Божена Рынска хотела выпустить собаку на первый этаж виллы, поскользнулась на лестнице и неудачно упала. В итоге журналистка заработала перелом правой руки в двух местах. Повторный рентген врачи должны провести через неделю. Если рука не начнет заживать как надо, жене Малашенко придется лечь на операцию.
Божена Рынска ничего не может делать правой рукой. Даже простые бытовые действия теперь ей недоступны. Рынска ищет сиделку, которая ухаживала бы за ней и выгуливала собаку.
«Мне нельзя вообще напрягать руку, а то осколки расползутся. Одеваться мне помогать, ездить на велике за продуктами и, извините, помогать мне мыться», — написала Божена Рынска в Facebook.
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Комментарии7
Шоу-бизнес , Игорь Малашенко , Юрмала
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