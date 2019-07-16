Тарасов подарил годовалой дочери две машины 

Футболист Дмитрий Тарасов подарил на день рождения своей годовалой дочери два автомобиля. Обе машины — копии престижных иномарок для младенцев на радиоуправлении.
О том, как проходило празднование первого торжества в жизни ребёнка, звёздные родители рассказали подписчикам в Instagram. Модель Анастасия Костенко выложила видео, снятое на празднике. На записи видно, что для маленькой Миланы приготовили целую шоу-программу. Девочке, которая перед гостями предстала в образе принцессы, показали представление с мыльными пузырями и раскрашенными пуделями. Друзей семьи развлекали ростовые куклы в виде животных и аниматоры.
Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram продемонстрировал подарок, который сделал дочери.
«Подарили Милане на очень важное событие, первый год её рождения — 2 крутейшие машины. Дочка однозначно заценила подарок! Главное ребёнок счастливый», — заявил футболист (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Оба автомобиля — копии последних моделей Mercedes, выполненные специально для младенцев на радиоуправлении.