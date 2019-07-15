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Ваенга назвала свой диагноз 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Певицу Елену Ваенгу возмутили новости о ее «серьезной болезни». Эти сообщения она прокомментировала на странице в Instagram.
Ваенга опубликовала скриншот материала, вышедшего под заголовком «Сильно сдавшая Елена Ваенга подтвердила слухи о болезни».
«Это жесть до чего опустились СМИ… позор… так вот моя болезнь это насморк… а уехала за границу я НА ФЕСТИВАЛЬ джазовый… они все [обнаглели — прим.ред.] вконец», — написала артистка (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Летом 2017 года певица отменила свое выступление из-за серьезной травмы шеи. Она рассказывала, что почти не может двигаться, и отмечала, что год оказался «богат на болезни».
Осенью 2018 года Ваенга публиковала видео, на котором она с забинтованной рукой играет на гитаре и поет, сидя на больничной койке. Она не уточнила, как оказалась в больнице, но заявила, что после выписки сделает себе татуировку.
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Шоу-бизнес , Елена Ваенга
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