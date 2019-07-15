Звезда сериала «Две судьбы» ответила на слухи о болезни

Актриса Мария Куликова , известная по ролям в сериалах «Две судьбы» и «Склифосовский 2», опровергла слухи о своем тяжелом заболевании. Артистка рассказала о своем здоровье в Instagram.

«Мое утро началось с того, что мне прислал брат какие-то чудовищные скриншоты и ссылки из интернета о том, как я страшно болею, страдаю, поэтому исчезла из соцсетей», — заявила она.

Актриса заверила поклонников, что она «жива, здорова» и чувствует себя хорошо.

Сейчас Куликова находится на съемках в Киеве, а до этого снималась в Минске.

«Просто решила не засорять интернет-пространство какими-то будничными историями, потому что не было ярких событий, которыми хотелось бы поделиться», — объяснила она.

Как пишет «СтарХит», ранее в СМИ появились слухи, что 41-летняя актриса смертельно больна, обратилась в клинику, чтобы пройти курс лечения, а своего восьмилетнего сына отдала на воспитание его отцу, актеру Денису Матросову

Куликова сыграла более чем в 80 фильмах и сериалах. Первой ее заметной ролью стала царевна Марья в сказке «Лесная царевна», а широкую известность актрисе принесли работы в сериалах «Две судьбы», «Склифосовский», «Доярка из Хацапетовки 3».