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Звезда сериала «Две судьбы» ответила на слухи о болезни 

Рамблер + ещё 1 55 минут назад
Фото: Instagram
Актриса Мария Куликова, известная по ролям в сериалах «Две судьбы» и «Склифосовский 2», опровергла слухи о своем тяжелом заболевании. Артистка рассказала о своем здоровье в Instagram.
«Мое утро началось с того, что мне прислал брат какие-то чудовищные скриншоты и ссылки из интернета о том, как я страшно болею, страдаю, поэтому исчезла из соцсетей», — заявила она.
Актриса заверила поклонников, что она «жива, здорова» и чувствует себя хорошо.
Сейчас Куликова находится на съемках в Киеве, а до этого снималась в Минске.
«Просто решила не засорять интернет-пространство какими-то будничными историями, потому что не было ярких событий, которыми хотелось бы поделиться», — объяснила она.
Как пишет «СтарХит», ранее в СМИ появились слухи, что 41-летняя актриса смертельно больна, обратилась в клинику, чтобы пройти курс лечения, а своего восьмилетнего сына отдала на воспитание его отцу, актеру Денису Матросову.
Куликова сыграла более чем в 80 фильмах и сериалах. Первой ее заметной ролью стала царевна Марья в сказке «Лесная царевна», а широкую известность актрисе принесли работы в сериалах «Две судьбы», «Склифосовский», «Доярка из Хацапетовки 3».
Комментарии1
Шоу-бизнес , Мария Куликова , Денис Матросов , StarHit
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