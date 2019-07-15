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«Унизил человека»: Сябитова раскритиковала Харламова 

Рамблер + ещё 3 27 минут назад
Ведущая «Давай поженимся» Роза Сябитова раскритиковала пародии Гарика Харламова, назвав их непрофессиональными и унизительными для участников ее программы. Об этом она заявила «Комсомольской правде».
Харламов периодически публикует в Instagram смонтированные по-новому отрывки передачи.
Сябитова заявила, что видела только одну сцену, высмеянную Харламов.
«Так вот, именно с этим героем была трагическая история — мы рыдали, когда этот мужчина рассказывал про своих родителей, до чего они его довели! Просто зачеркнули его жизнь! Поэтому Лариса и приложила их… Получается, «пародисты» унизили человека, который пришел и поделился бедой», — подчеркнула она.
По мнению Сябитовой, Харламов и другие комики «выдохлись в поиске тем», поэтому выхватывают из контекста сюжеты «Давай поженимся».
«Это непрофессионально. Если тебя люди подняли на определенный уровень, будь любезен соответствовать! Нельзя падать низко — на уровень некоего быдлячества…» — возмутилась она.
Телеведущая добавила, что с уважением относится только к тем пародиям, в которых «авторы не обманывают своего зрителя, а дарят ему новые эмоции».
Комментарии8
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Роза Сябитова , Комсомольская правда
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