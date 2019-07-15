«Унизил человека»: Сябитова раскритиковала Харламова

Харламов периодически публикует в Instagram смонтированные по-новому отрывки передачи.

Сябитова заявила, что видела только одну сцену, высмеянную Харламов.

«Так вот, именно с этим героем была трагическая история — мы рыдали, когда этот мужчина рассказывал про своих родителей, до чего они его довели! Просто зачеркнули его жизнь! Поэтому Лариса и приложила их… Получается, «пародисты» унизили человека, который пришел и поделился бедой», — подчеркнула она.

По мнению Сябитовой, Харламов и другие комики «выдохлись в поиске тем», поэтому выхватывают из контекста сюжеты «Давай поженимся».

«Это непрофессионально. Если тебя люди подняли на определенный уровень, будь любезен соответствовать! Нельзя падать низко — на уровень некоего быдлячества…» — возмутилась она.

Телеведущая добавила, что с уважением относится только к тем пародиям, в которых «авторы не обманывают своего зрителя, а дарят ему новые эмоции».