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Лишенного Украины Малахова поддержали в России 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий, известный, в том числе и тем, что всегда был далек от политики, неожиданно попал под раздачу. Без всяких к тому оснований он был внесен в черный список украинского сайта «Миротворец» за «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России».
А ведь Андрей Малахов активно поддерживал Владимира Зеленского, полагая, что бывший актер сможет улучшить взаимоотношения России и Украины.
Поводом для обструкции стал российско-украинский телемост «Надо поговорить», который он вел вместе с Марией Ситтель, констатирует РИА Новости.
"Конечно, он без всякой задней мысли согласился стать ведущим исторического телемоста. Но в итоге попал под шквал критики и оскорблений по ту сторону экрана», — приводят слова члена экспертного совета при Госдуме Вадима Манукяна "ДНИ.РУ".
Однако Малахову не стоит переживать по этому поводу.
«Сегодня скорее не быть в этих списках выглядит странно. Я на "Миротворце" уже год и никакого дискомфорта по этому поводу не испытываю», — поддержал расстроенного телеведущего Вадим Манукян.
Комментарии
Шоу-бизнес , Мария Ситтель , Владимир Зеленский , Андрей Малахов , Госдума , РИА Новости
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