Лишенного Украины Малахова поддержали в России

Телеведущий, известный, в том числе и тем, что всегда был далек от политики, неожиданно попал под раздачу. Без всяких к тому оснований он был внесен в черный список украинского сайта «Миротворец» за «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России ».

Поводом для обструкции стал российско-украинский телемост «Надо поговорить», который он вел вместе с Марией Ситтель констатирует РИА Новости.

"Конечно, он без всякой задней мысли согласился стать ведущим исторического телемоста. Но в итоге попал под шквал критики и оскорблений по ту сторону экрана», — приводят слова члена экспертного совета при Госдуме Вадима Манукяна "ДНИ.РУ".

Однако Малахову не стоит переживать по этому поводу.