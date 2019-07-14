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Разин рассказал о состоянии Юры Шатунова 

Рамблер 1 час назад
Продюсер Андрей Разин рассказал о здоровье Юры Шатунова после операции. В начале июля Шатунов попал в больницу и перенес операцию. Сообщалось, что солист «Ласкового мая» был срочно госпитализирован из-за воспаления гайморовой пазухи.
Накануне Разин в соцсетях прокомментировал состояние здоровья певца.
"Потом в следующую клинику": Что случилось с Шатуновым
«Юра Шатунов идёт на поправку. Он пока ещё в Москве со своей семьёй. В ближайшее время он вылетит в город Сочи, где проведёт все лето с семьёй в своих апартаментах, в отеле «Разин», — написал в Instagram Андрей Разин.
Он добавил, что после реабилитации в Сочи Юрий возобновит концертный тур по городам России.
Ранее Разин запретил «Ласковому маю» ездить в Сочи из-за грузинского телеведущего, оскорбившего Россию и президента Путина.
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Шоу-бизнес , Видео , Андрей Разин
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