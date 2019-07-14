Разин рассказал о состоянии Юры Шатунова

Продюсер Андрей Разин рассказал о здоровье Юры Шатунова после операции. В начале июля Шатунов попал в больницу и перенес операцию. Сообщалось, что солист «Ласкового мая» был срочно госпитализирован из-за воспаления гайморовой пазухи.

Накануне Разин в соцсетях прокомментировал состояние здоровья певца.

«Юра Шатунов идёт на поправку. Он пока ещё в Москве со своей семьёй. В ближайшее время он вылетит в город Сочи, где проведёт все лето с семьёй в своих апартаментах, в отеле «Разин», — написал в Instagram Андрей Разин.

Он добавил, что после реабилитации в Сочи Юрий возобновит концертный тур по городам России.

Ранее Разин запретил «Ласковому маю» ездить в Сочи из-за грузинского телеведущего, оскорбившего Россию и президента Путина.