Крис Норман ушел со сцены «Белых ночей»

Бывший солист группы Smokie, выступая на фестивале» Белые ночи», ушел со сцены во время концерта.

Рок-звезда исполнил всего две песни, после чего гневно выругался по-английски в микрофон, развернулся и ушел. Некоторое время за него отдувался, «держа зал», гитарист, рассказывает телеканал «Звезда».

Однако через несколько минут Норман вернулся и отыграл свою программу.

Свой демарш Норман объяснил невыносимым качеством звука.