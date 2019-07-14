Бывший солист группы Smokie, выступая на фестивале» Белые ночи», ушел со сцены во время концерта.
Рок-звезда исполнил всего две песни, после чего гневно выругался по-английски в микрофон, развернулся и ушел. Некоторое время за него отдувался, «держа зал», гитарист, рассказывает телеканал «Звезда».
Однако через несколько минут Норман вернулся и отыграл свою программу.
Свой демарш Норман объяснил невыносимым качеством звука.
«Этот чувак, Крис Норман, в середине второй песни попросил музыкантов остановиться. Stop it. Stop it! Выждал паузу и сказал что-то вроде It was … и свалил со сцены, настолько его великобританское ухо резал звук в Ледовом. Какое-то время на сцене солировал гитарист, а Криса, видимо, уговаривали в гримерке. Вернувшись, он начал петь свою программу из двух песен заново, как ни в чем не бывало», — приводит слова одного из очевидцев «Фонтанка.ру».