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Умерла актриса из сериала «Стартрек» 

Lenta.ru + ещё 4 35 минут назад
Фото: Кадр: «Стартрек»
Умерла американская актриса Стефани Нижник. Об этом сообщает Variety.
Артистке было 52 года. По данным издания, она скоропостижно скончалась еще 23 июня в Калифорнии, однако известно об этом стало только сейчас. Причины ее смерти не называются.
Стефани Нижник снялась в сериале «Стартрек: Энтерпрайз», а также сыграла роль Перим в полнометражном фильме «Стартрек: Восстание» 1998 года. Помимо этого актриса известна по роли
Нины Фини в телесериале «Любовь вдовца», где она снималась с 2002-го по 2006 год.
У Нижник осталась мать, младший брат и многочисленные родственники. Детей у артистки не было.
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