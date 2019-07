Пресс-секретарь Леонтьева опроверг сообщения об уходе певца со сцены

Пресс-секретарь певца Валерия Леонтьева Татьяна Федоткина опровергла РИА Новости информацию о том, что его выступление в Витебске на фестивале "Славянский базар" было последним, концерты у артиста расписаны до конца года.

Ранее ряд СМИ сообщили, что накануне певец Валерий Леонтьев дал свой последний концерт на музыкальном фестивале "Славянский базар" в Витебске.

"Этот концерт не был последним, концерты расписаны до декабря, и никакие концерты не отменяются. Наоборот, в сентябре добавились еще шесть концертов в Крыму, хотя изначально Валерий Яковлевич их не планировал", — сказала Федоткина.

Валерий Леонтьев 19 марта отметил свое 70-летие. За свою карьеру артист записал более 20 альбомов. За тираж альбомов "Дело вкуса" и "Грешный путь" удостоен премии World Music Awards ("Best selling Russian Artist of the Year).