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Эд Ширан заявил о страшной болезни 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Reuters
Британский певец Эд Ширан рассказа о беспокоящей его тревожности, сообщает The Sun.
28-летний исполнитель поделился, что сократил круг общения до четырех человек из-за недуга. Ему также пришлось избавиться от телефона.
"Я испытываю беспокойство каждый день", — заявил Ширан.
Образ Ширана высмеяли в твиттере
Певец признался, что слава заставила его чувствовать себя оторванным от жизни, отметив, что избегает выходить на улицу.
Он также рассказал, что его расстраивает, когда люди подходят к нему только ради того, чтобы сфотографироваться.
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