Организаторы фестиваля «Белые ночи» открестились от скандала с Лободой

Организаторы международного фестиваля «Белые ночи» в Санкт-Петербурге опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что певица Светлана Лобода устроила истерику из-за отсутствия персональной гримёрной за кулисами.

Претензий к проведению и организации фестиваля у Светланы нет, — цитирует "Телепрограмма.pro" организаторов мероприятия.

Они также подчеркнули, что райдер певицы был полностью выполнен и ей была предоставлена отдельная гримёрная.

Сама Лобода также посмеялась над слухами и заверила, что никаких конфликтов не было. Она также посоветовала своим подписчикам в Instagram «не читать до обеда газет».

Ранее News.ru писал о том, что популярная певица Светлана Лобода вновь оказалась в эпицентре скандала. На этот раз артистка закатила истерику на проходящем в Санкт-Петербурге музыкальном фестивале «Белые ночи», куда её пригласили выступать. Поводом для недовольства певицы стало отсутствие персональной VIP-гримёрной. Лобода осталась крайне недовольна тем, что ей приходилось делить одно помещение с другими артистами.