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Организаторы фестиваля «Белые ночи» открестились от скандала с Лободой 

News.ru 14 минут назад
Фото: ТАСС
Организаторы международного фестиваля «Белые ночи» в Санкт-Петербурге опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что певица Светлана Лобода устроила истерику из-за отсутствия персональной гримёрной за кулисами.
Претензий к проведению и организации фестиваля у Светланы нет, — цитирует "Телепрограмма.pro" организаторов мероприятия.
Они также подчеркнули, что райдер певицы был полностью выполнен и ей была предоставлена отдельная гримёрная.
Сама Лобода также посмеялась над слухами и заверила, что никаких конфликтов не было. Она также посоветовала своим подписчикам в Instagram «не читать до обеда газет».
Ранее News.ru писал о том, что популярная певица Светлана Лобода вновь оказалась в эпицентре скандала. На этот раз артистка закатила истерику на проходящем в Санкт-Петербурге музыкальном фестивале «Белые ночи», куда её пригласили выступать. Поводом для недовольства певицы стало отсутствие персональной VIP-гримёрной. Лобода осталась крайне недовольна тем, что ей приходилось делить одно помещение с другими артистами.
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Шоу-бизнес , Светлана Лобода , Санкт-Петербург
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