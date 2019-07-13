«Вы должны пожить с человеком»: Поплавская советует не спешить с венчанием

Вначале их союз казался Яне нерушимым, и она хотела закрепить его венчанием в церкви. Но Сергей, хотя и не отказывался, отнесся к перспективе церковной церемонии несерьезно, и Яна не стала настаивать. А по прошествии времени в семье возникли проблемы.

«Потом в наших отношениях начались сложности: я стала сомневаться в человеке, за которого вышла замуж, а поэтому решение о венчании отложила. Но затем ситуация изменилась: это Сергей стал просить меня о церковном браке», — приводит слова актрисы «Starhit».

Сложности в семье возникли после второй беременности Яны. Ради сохранения ребенка женщина принимала гормональные препараты, что отразилось на внешности. Однако Сергей в тот момент свою супругу не поддержал.

Позже выяснилось, что у него связи на стороне. Однако теперь уже он стал настаивать на венчании. Конечно, Яна на это не пошла. Состоялся развод.

«Признаюсь честно, после развода я обрадовалась, что мой 25-летний брак был не венчан. Почему обрадовалась? Потому что, зная свое отношение к этому таинству и тем обязательствам, которые оно подразумевает, я бы их ни за что не нарушила. Я бы мучилась, может быть, начала терять себя, но не нарушила бы слово, которое дала перед Богом!» — написала она в своей колонке в «Letidor.ru».

Актриса поблагодарила бога за то, что когда-то они с мужем так и не принесли клятву перед алтарем.

«Бог уберег от меня от беготни с воплями „Развенчайте меня!“ — сказала она.

Яна считает себя верующим человеком и очень серьезно относится к таинству брака. Людям, решившим связать себя узами Гименея, Поплавская не рекомендует спешить с венчанием.