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Талькова отказались пускать в самолет 

Рамблер + ещё 5 7 минут назад
Фото: РИА Новости
Недавно Игорь Тальков чуть не опоздал на собственное выступление. Его не пустили в самолет компании UTAir с гитарой. Инструмент Талькова привлек внимание сотрудников авиакомпании.
Директор Талькова-младшего объяснил, что произошло в аэропорту.
"У Игоря был билет, насколько я помню, премиум, который включает возможность брать с собой на борт даже спортивное снаряжение. Он приехал заранее, его начали гонять туда-сюда, говорить, что гитару с собой на борт взять нельзя — ее либо в багаж, либо оформлять дополнительно», — приводит его слова РИА НОВОСТИ.
Сам Тальков рассказал об этой неприятности в инстаграме.
«Промурыжили меня с гитарой, то идти в представительство, то платить еще 4200 за еще один багаж на нее, то покупать ей отдельное место в салоне. И это при билете Премиум, в который включено все, даже спортинвентарь можно везти. В результате, приехав за 40 минут до окончания регистрации, я опоздал на 3 минуты на посадку и меня не пустили в самолет. Черти, что с них взять», — написал Тальков
"Утренний Аэрофлот и Ольга спасли гастроли!» — успокоил в итоге подписчиков музыкант.
Комментарии6
Шоу-бизнес , Игорь Тальков , Аэрофлот , ЮТэйр , РИА Новости
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