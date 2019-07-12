Макаревич пригласил Собчак к себе домой

Известный певец, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич показал ведущей передачи «Осторожно Собчак !» Ксении Собчак свой особняк и рассказал, как относится к вещам и почему у него дома так много статуэток и картин.

По словам Макаревича, он любит покупать интересные вещи и привозить их из поездок. Так, в ходе экскурсии по своему дому, показанной в передаче «Осторожно Собчак!», он отметил, что над входной дверью висит деревяшка, привезенная с Аляски. На стенах в доме певца — многочисленные музыкальные инструменты, картины, на полках стоят статуэтки и куклы.

«Это как кладовка антикварного магазина. Если мне что-то нравится, я не могу отказать себе в маленьком удовольствии…», — отметил Макаревич.

Он также подчеркнул, что не стоит его сравнивать с героем произведения Николая Гоголя «Мертвые души» помещиком Плюшкиным, который собирал вещи.

«Плюшкин собирал все в целях экономии, а я — духовного развития», — подчеркнул певец.

Макаревич также показал Ксении Собчак и зрителям передачи свой сад, место для сбора друзей, тандыр и мангал. И рассказал о субмарине, украшающей одну из полян в саду.