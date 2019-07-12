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Рынска намекнула на ребенка от умершего мужа 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Журналистки и блогер Божена Рынска, ведущая борьбу за наследство своего покойного мужа, одного из основателей НТВ Игоря Малашенко, заявила в Facebook, что сдержалась от скандала в кафе «ради будущей жизни».
По словам Рынски, она случайно встретилась в одном из кафе с бывшей женой Малашенко Еленой Пивоваровой, с которой сейчас ведет тяжбу за наследство, и еле поборола в себе желание «броситься на нее».
«Боже мой, как тесно и тяжко мне с ней на одной земле. (…) Я была вся — боль и ярость. Я была берсерком. Но я не имела права (…) ради будущей жизни, не моей, но уже существующей», — написала Рынска (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
В комментариях к записи блогер также отметила, что «судьба дала ей шанс сделать все, что она хочет» и «еще бы месяц назад она не стала бы сдерживаться».
В свою очередь подписчики поздравили Божену Рынску.
«Божена, неужели все получилось? Очень рада!» — отметила Наташа Влащенко.
«Божена, у Вас всё получится! Не сомневаюсь ни минуты», — написала Фаина Рыбалко.
Однако сама журналистка на вопросы о ребенке и на поздравления отвечать не стала.
По данным Teleprogramma.pro, ранее Божена Рынска сообщала о неудачных протоколах ЭКО, а из ее поста можно сделать выводы, что один из замороженных эмбрионов начал развиваться и его, скорее всего, вынашивает суррогатная мать.
В свою очередь адвокат Андрей Сарычев в комментарии изданию отметил, что эмбрионы от Малашенко вряд ли могут быть признаны частью спорного наследства.
«Если кто-то попытается заявить свои права на эмбрионы как на часть наследственной массы, скорее всего ему откажут со стандартной формулировкой, что в соответствии с действующим законодательством подобного рода субстанции к числу объектов гражданского права не относятся. Объяснить в нашем суде, что эмбрион является имуществом, будет довольно-таки проблематично», — подчеркнул он.
Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Пивоварова , Игорь Малашенко , НТВ
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