«Что за дичь»: дочь Алсу сняла клип после травли на «Голосе»

Участница шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова выпустила дебютный клип на песню «Эта любовь», записанную в дуэте с коллегой по проекту Ержаном Максимом. Певица Алсу опубликовала в инстаграме анонс первого видео своей 11-летней дочери и похвалила детей за работу.

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова презентовала свой первый клип на песню «Эта любовь», записанную совместно с одним из победителей шоу «Голос. Дети» Ержаном Максимом.

«Работа над клипом была невероятно интересной, веселой и очень увлекательной! Я очень надеюсь, что вы оцените результат наших стараний! Ставьте свои лайки, оставляйте комментарии, мне очень важно знать ваше мнение!» — обратилась дочь Алсу к своим подписчикам в инстаграме.

Накануне выхода видео мать юной исполнительницы публиковала его анонс на своей странице в соцсети.

«Детки очень трудились и получилась очень добрая, теплая история #ЭтаЛюбовь. Надеюсь, вам понравится!» — написала Алсу.

Большинство зрителей остались довольны дебютным видео Микеллы и Ержана, отметив высокий талант юных артистов. Другие же заявили, что лирическая композиция о любви не подходит для исполнения детьми и не сочетается с ярким клипом.

«Клип классный и поют очень классно, но неужели более тинейджерскую, подростковую песню нельзя было сделать? Из уст детей такая взрослая песня как-то вообще странно звучит», «Красивая песня, хорошо исполнили, но возраст детей для ее исполнения не подходящий», «Что за чушь, кто надоумил детей петь такую песню. Дичь!» — писали пользователи.

Некоторые комментаторы отметили, что этот клип мог бы стать хорошим пиаром для 11-летней Микеллы вместо участия в шоу «Голос. Дети», в финале которого произошел инцидент с «накруткой» голосов.

Руководство Первого канала заметило некие «аномалии» в процессе голосования за дочь Алсу, после чего была начата проверка звонков и сообщений зрителей. В результате специалисты компании Group-I выяснили, что в «накрутке» приняли участие 300 номеров, с которых были отправлены 8 тыс. сообщений в пользу Абрамовой. Также исследование показало, что для совершения более 30 тысяч IVR-звонков на номер финалистки использовались боты.

Для урегулирования ситуации Первый канал принял решение «переиграть» финал и заново выявить победителя шестого сезона проекта. Дополнительный шанс получили не только лидеры Ержан Максим и Валерий Кузаков, но и другие участники состоявшегося 26 апреля финала — Рената Таирова, Мариам Абделькадер, Роберт Багратян, Нино Чеснер, Михаил Григорян и Анастасия Сисаурова. Ставшая объектом травли в сети из-за нечестной победы дочь Алсу решила не участвовать в спецвыпуске.

После выступлений конкурсантов для объявления победителя на сцену вышел генеральный директор Первого канала Константин Эрнст . Он произнес долгую речь, в которой объяснил сложившуюся ситуацию.

«Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых.

Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться. И, пожалуйста, давайте любить наших детей такими, какие они есть — с призами или без призов, победителями или проигравшими, с первыми местами или без. Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть», — сказал Эрнст.

После этих слов он приступил к награждению и, к удивлению зрителей, по очереди вручил кубки и сертификаты на 1 млн рублей всем финалистам. Не принимавшую участие в дополнительном этапе дочь Алсу также признали победителем.