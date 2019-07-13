«За что он так поступил со мной»: Бузова об отношениях с Тарасовым

Брак телеведущей Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова завершился еще два года назад, и завершился некрасиво. Тарасов буквально выставил бывшую жену из дома и создал новую семью с Анастасией Костенко

А вот Ольга так и не встретила новую любовь, слишком сильное впечатление произвела на нее история ее неудавшегося семейного счастья. Даже по прошествии времени видно, что душевная рана еще кровоточит.

«Я любила его больше жизни. В загс я пришла не разводиться, была уверена, что поговорим, и все наладится. Тогда я не знала про наличие другой женщины. Еще год я не понимала вообще, что произошло… И до сих пор не понимаю за что он так поступил со мной. После Димы я не смогла никого так полюбить», — приводит слова звезды «ДОМа-2» «Starhit».

Но время лечит раны, и звезда поделилась с поклонниками своими мыслями о том, каким видит идеал близкого человека. Она отметила, что ей нравятся мужчины, которые сами делают первые шаги к сближению, ухаживают. Кроме того, они должны состояться в жизни, — рассказывает «Sputnik».