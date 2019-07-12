Ваенга засекретила болезнь и спешно уехала из России

Певица Елена Ваенга рассказала о том, что полетела лечиться в Голландию . В своем инстаграме артистка опубликовала пост, в котором сообщила об ухудшении самочувствия.

Певица Елена Ваенга поведала о проблемах со здоровьем. В своем инстаграме артистка опубликовала снимок, в подписи к которому сообщила о том, что «улетает лечиться». Судя по последним фотографиям в ее профиле, в настоящий момент она находится в Нидерландах.

«Заболела. Полечу лечиться. Есть куда и есть что», — написала исполнительница.

В комментариях к публикации поклонники Ваенги обратили внимание на то, что на новых фото она выглядит уставшей, и пожелали ей скорейшего выздоровления. «Уверена, что это ненадолго, потому что лучи тепла наших сердец сейчас согреют и быстро поставят на ноги», «Слава Богу, что есть почти неделя! Каждый день Лена пусть идет на благо, чтобы отступили недуги, чтобы набраться сил и окрепнуть!» — написали пользователи соцсети.

Кроме того, подписчики знаменитости заметили, что она часто болеет в канун выступления в питерском БКЗ Октябрьский. «Как же так вы всегда перед БКЗ болеете?», «Пора с БКЗ заканчивать и выступать в других залах», «Климат питерский», — посетовали фананты.

Саратов, Самара, В марте этого года Ваенга заявила об отмене нескольких концертов из-за болезни. «Заболела сильно, петь „нечем“. Сызрань Волгоград , вернусь и спою. Обещаю», — написала артистка в соцсетях.

При этом поклонники Ваенги крайне тепло восприняли информацию о переносе выступлений, пожелав кумиру здоровья.

«От всей души желаю здоровья! Вы — лучшая. Обожаю ваши песни, они жизненные! Дай Бог вам здоровья и творческого успеха», — заявила в комментариях одна из слушательниц Елены. «Выздоравливайте. А мы подождем. Главное — ваш бесценный талант и незабываемый голос. Волгоград с вами», — написал другой пользователь инстаграма.

В ноябре прошлого года Ваенга была госпитализирована. Об этом артистка также сообщила в микроблоге, подтвердив догадки поклонников загадочными фотографиями и депрессивными подписями к ним. На первой появившейся в профиле публикации певица была изображена с закрытыми глазами. В качестве геолокации она указала «Реанимацию» и добавила к самому снимку странную подпись.

«Вот так выглядит умирающая боль… жалейте только время… и слезы детей, чем бы они не оправданы, выхожу из больницы и бью тату: ответственность, честь, вера, преданность и имя сына «ИВАН», — написала она в соцсети.

Следом за этим постом появилась еще одна фотография, также вызвавшая у комментаторов множество вопросов. На ней была изображена тарелка с блинами (традиционным поминальным блюдом в русской культуре), стоящая на подоконнике. Ваенга подписала снимок: «Воспоминания моей жизни…».

После этого на странице исполнительницы появилось изображение черного квадрата, комментарии были также отключены. Затем шли две рекламные публикации предстоящего концерта, что только добавило интриги.

Спустя некоторое время певица опубликовала видео из больничной палаты. На кадрах было видно, как Ваенга сидит на кровати в халате, правая рука у нее забинтована. Артистка играла на гитаре песню «Чубчик кучерявый», в то время как ее мама и шестилетний сын Иван танцевали. Публикацию Ваенга сопроводила подписью «выписка».

Тогда поклонники певицы оставили под ее снимками множество комментариев с вопросами о здоровье: «Я почти никогда не пишу комментарии, но мне хочется Вам сказать сегодня. Елена, за вами города и тысячи людей… Вы спасли ни одну душу, исцелили, облегчили боль. Вы талант от Бога. Вы прекрасны и нужны людям, храни Вас Господь».

В июле 2018 года Ваенга также отменила свое выступление в театральной постановке. Говоря о сильной травме шеи, она подчеркнула, что практически не может передвигаться. Еще ранее — в январе 2017-го — российская исполнительница оказалась в госпитале из-за гриппа. По причине тяжелой болезни ей тогда пришлось перенести два концерта: в латвийском Даугавпилсе и эстонском Тарту.

Параллельно с этим певица оказалась в центре скандала после того, как жестко раскритиковала молодую исполнительницу Елизавету Гырдымову , выступающую под псевдонимом Монеточка.

«Какая же это чудовищная [чепуха], а «все» как с катушек. Даже те, у кого вроде и со вкусом, и с мозгами в порядке. Жесть», — возмутилась Ваенга.