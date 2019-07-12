Ольга Бузова после «Форта Боярд» опухла и плохо ходит

Известная российская телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова пожаловалась поклонникам на сложности, с которыми ей пришлось столкнуться во время съёмок в телевизионном шоу «Форт Боярд».

С таким количеством фобий и страхов я не сталкивалась ещё никогда. Было сложно. Поняла, что не могу ходить. Все опухло и тело в синяках, — написала звезда на своей странице в Instagram.

Теперь певица вернётся в Москву с забинтованной ногой — медики констатировали у неё растяжение мышц. При этом травма не помешала Бузовой пройти все испытания, так как из-за прилива адреналина она даже не заметила, что нога распухла.

"Уже когда Ольга приехала в отель, поняла, что с ногой что-то не то. Бузова прошла всё до конца, несмотря на травму", — прокомментировал инцидент пиар-директор телеведущей Антон Богословский порталу Teleprogramma.pro.

Ранее News.ru писал о том, что участники перезапуска шоу «Форт Боярд» на телеканале СТС опубликовали фотографии со съёмок.