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Ольга Бузова после «Форта Боярд» опухла и плохо ходит 

News.ru + ещё 1 42 минуты назад
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Известная российская телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова пожаловалась поклонникам на сложности, с которыми ей пришлось столкнуться во время съёмок в телевизионном шоу «Форт Боярд».
С таким количеством фобий и страхов я не сталкивалась ещё никогда. Было сложно. Поняла, что не могу ходить. Все опухло и тело в синяках, — написала звезда на своей странице в Instagram.
Теперь певица вернётся в Москву с забинтованной ногой — медики констатировали у неё растяжение мышц. При этом травма не помешала Бузовой пройти все испытания, так как из-за прилива адреналина она даже не заметила, что нога распухла.
"Уже когда Ольга приехала в отель, поняла, что с ногой что-то не то. Бузова прошла всё до конца, несмотря на травму", — прокомментировал инцидент пиар-директор телеведущей Антон Богословский порталу Teleprogramma.pro.
В обновлённом шоу встретятся десять тематических команд, в каждой из которых будет пять звёздных участников. Среди них — Анна Седокова, Виктория Боня, Роза Сябитова, Екатерина Волкова, Алена Шишкова, Егор Дружинин, Эвелина Блёданс, Сергей Светлаков, Анна Цуканова-Котт и многие другие.
Ранее News.ru писал о том, что участники перезапуска шоу «Форт Боярд» на телеканале СТС опубликовали фотографии со съёмок.
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Комментарии5
Шоу-бизнес , Эвелина Бледанс , Анна Цуканова-котт , Екатерина Волкова , Виктория Боня , Сергей Светлаков , Анна Седокова , Роза Сябитова , Егор Дружинин , Ольга Бузова , Москва
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