«Клюнула на рекламу»: Лолиту достал пылесос

Лолита Милявская пожаловалась подписчикам в Instagram на работу дорогого моющего пылесоса, который постоянно ломаясь, треплет ей нервы. Оказавшимся в подобной ситуации певица предложила лайфхак.

Негативную реакцию на бытовую технику известного бренда артистка выплеснула в видео. Лолита отметила, что ранее вещи, производимые компанией «были качественными», поэтому она «клюнула на рекламу», в которой «так красиво и быстро мыли полы».

«Использовала аж 2 раза! И всё время ремонт. То подача моющего средства не работает, то, наоборот, воду обещанную не собирает..», — посетовала Лолита (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

При этом певица нашла выход из ситуации. Для своих подписчиков, оказавшихся в подобной ситуации, она предложила лайфхак.

«Швабра с отжимом. Моя старенькая, добрая, любименькая», — отметила артистка.

Впрочем, ради объективности певица подчеркнула, что не вся техника компании отказывается работать. Например, она очень довольна приобретённой газонокосилкой.

«Газонокосилка, Правда, хорошая их есть, на аккумуляторе. Действительно хорошо косит и быстро заряжается», — резюмировала артистка, почеркнув, что от покупки пылесоса, «проверенного нервами Милявской», лучше воздержаться.