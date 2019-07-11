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«Клюнула на рекламу»: Лолиту достал пылесос 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лолита Милявская пожаловалась подписчикам в Instagram на работу дорогого моющего пылесоса, который постоянно ломаясь, треплет ей нервы. Оказавшимся в подобной ситуации певица предложила лайфхак.
Негативную реакцию на бытовую технику известного бренда артистка выплеснула в видео. Лолита отметила, что ранее вещи, производимые компанией «были качественными», поэтому она «клюнула на рекламу», в которой «так красиво и быстро мыли полы».
«Использовала аж 2 раза! И всё время ремонт. То подача моющего средства не работает, то, наоборот, воду обещанную не собирает..», — посетовала Лолита (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
При этом певица нашла выход из ситуации. Для своих подписчиков, оказавшихся в подобной ситуации, она предложила лайфхак.
«Швабра с отжимом. Моя старенькая, добрая, любименькая», — отметила артистка.
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А ведь была моя любимая компания. Вещи, помогающие в быту, БЫЛИ качественными! Клюнула на рекламу)), там так красиво и быстро мыли полы!)) Использовала аж 2 раза! И всё время ремонт. То подача моющего средства не работает, то, наоборот, воду обещанную не собирает.. Газонокосилка, Правда, хорошая их есть, на аккумуляторе. Действительно хорошо косит и быстро заряжается. Рассказываю, чтобы быть объективной!☝ Но это не берите! Проверено нервами Милявской)!🤓☝

Публикация от  Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Впрочем, ради объективности певица подчеркнула, что не вся техника компании отказывается работать. Например, она очень довольна приобретённой газонокосилкой.
«Газонокосилка, Правда, хорошая их есть, на аккумуляторе. Действительно хорошо косит и быстро заряжается», — резюмировала артистка, почеркнув, что от покупки пылесоса, «проверенного нервами Милявской», лучше воздержаться.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская
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