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Юрия Шатунова ожидает еще одна операция 

360tv.ru 8 минут назад
Фото: ТАСС
Певца Юрия Шатунова, пережившего экстренную операцию после очередного гастрольного тура, ждет очередное хирургическое вмешательство. Об этом сообщил основатель группы «Ласковый май» Андрей Разин, слова которого процитировал сайт «Дни.ру».
Продюсер рассказал, что спустя пару дней после первой операции состояние певца удовлетворительное, отек спадает. Однако лечение на этом не закончилось, артиста ждет еще одна серьезная операция, связанная со стоматологией. Оказалось, что основное заболевание спровоцировало воспаление зубного канала.
Разин поблагодарил поклонников Шатунова, поддерживающих исполнителя. Он также выразил признательность российским медикам, которые пытаются всеми силами поставить певца на ноги.
Шатунова госпитализировали в Москве 2 июля. Экс-солист группы «Ласковый май» почувствовал недомогание еще во время гастролей, однако концерты отменять не стал, выступая на обезболивающих. В больнице ему диагностировали воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. 4 июля музыканта прооперировали.
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Шоу-бизнес , Юрий Шатунов
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