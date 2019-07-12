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Леди Гага переехала к Брэдли Куперу 

News.ru + ещё 12 10 часов назад
Фото: Sonia Moskowitz/Global Look Press
Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.
Гага уже месяц живёт в нью-йоркском особняке артиста. Купер позволил артистке освежить дизайн дома, а также выбрать новую мебель, сообщает издание In Touch.
Как ранее писал News.ru, собранные в альбом саундтреки из фильма «Звезда родилась» (A Star is Born) продали тиражом в шесть миллионов копий по всему миру. Композиции исполняют Леди Гага и Брэдли Купер.
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