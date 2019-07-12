Травмированная Волочкова страшно исхудала

Балерина Анастасия Волочкова поделилась новым селфи в инстаграме.

Волочкова, неделю назад травмировавшая стопу во время репетиции, продолжает активные тренировки.

"Организационные моменты и физическая нагрузка перед премьерой очень выматывают… Но я держусь! Это же я! Похудела еще больше, носли хочешь сделать что-то хорошо — сделай сам!" — уверена Волочкова.

По ее словам, она занимается всеми нюансами своей грядущей балетно-цирковой премьеры от света, звука, декораций, костюмов, до лебедки, которая поднимает вверх на подвесах клетку, кольцо и полотна.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова приняла участие в челлендже с бутылкой.