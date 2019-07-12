Травмированная Волочкова страшно исхудала 

Балерина Анастасия Волочкова поделилась новым селфи в инстаграме.
Волочкова, неделю назад травмировавшая стопу во время репетиции, продолжает активные тренировки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Организационные моменты и физическая нагрузка перед премьерой очень выматывают…🙈 Но я держусь!💪🏻 Это же я!💃🏼 Похудела еще больше🙈 Но! Если хочешь сделать что-то хорошо— сделай сам! 💃🏼 Вот и решаю все нюансы от света, звука, декораций, костюмов, артистов, проводок электрических до лебедки, которая поднимает вверх на подвесах клетку, кольцо, полотна…🙈 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера
"Организационные моменты и физическая нагрузка перед премьерой очень выматывают… Но я держусь! Это же я! Похудела еще больше, носли хочешь сделать что-то хорошо — сделай сам!" — уверена Волочкова.
По ее словам, она занимается всеми нюансами своей грядущей балетно-цирковой премьеры от света, звука, декораций, костюмов, до лебедки, которая поднимает вверх на подвесах клетку, кольцо и полотна.
Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова приняла участие в челлендже с бутылкой.