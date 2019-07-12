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Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым 

РИА Новости + ещё 3 34 минуты назад
Латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью YouTube-каналу "А поговорить?" рассказала о причинах конфликта с продюсером Игорем Крутым.
По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместе конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".
"Игорь злится на меня за то, что я, предательница, сделала фестиваль после того, как «Новая волна» ушла", — заявила певица. По ее мнению, такая позиция является "несправедливой", так как создать фестиваль ей предложили власти Юрмалы.
"Они (власти города. — прим. ред.) меня поддерживают, и финансово, и морально, и по-всякому. Естественно, я патриотка Юрмалы, как я могу не делать это", — сказала она.
Музыкальный конкурс "Новая волна" переехал в Сочи из латвийской Юрмалы, где он проводился с момента своего основания. К переносу международного музыкального фестиваля организаторов подтолкнуло то, что латвийские власти в июле 2014 года по политическим мотивам запретили въезд на территорию страны нескольким российским исполнителям
В прошлом году Вайкуле на пресс-конференции в Одессе заявила, что не поедет в Крым ни за какие гонорары, потому что европейцам это запрещено. Она также добавила, что не питает теплых чувств к СССР и счастлива, что он распался.
Высказывание певицы вызвало острую реакцию общественности, включая критику со стороны коллег по цеху. Позже Вайкуле добавила, что готова посетить полуостров, но только после снятия с России санкций, введенных после возвращения Крыма. Певица отметила, что в таком случае она готова выступить даже бесплатно.
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Шоу-бизнес , Видео , Лайма Вайкуле , Юрмала
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