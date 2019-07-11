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Фанатка потребовала за кота эротическую фотосессию с «На-На» 

Рамблер 18 минут назад
Фото: Instagram
Поклонница группы «На-На» согласилась вернуть кота, выданного мошенником за пропавшего любимца Бари Алибасова сфинкса Чучу. Но в обмен девушка потребовала эротическую фотосессию с группой «На-На» в стиле love-story. Об этом Daily Storm заявил PR-директор группы Вадим Горжанкин.
По словам Горжанкина, переговоры с поклонницей группы, к которой попал «поддельный» кот заняли три недели.
«Девушка очень хотела оставить кота себе, так как сильно привязалась к животному и полюбила его. Мы не знали, что ей предложить, в итоге она выставила условие, попросив устроить ей на память эротическую фотосессию в стиле love-story со всеми участниками группы «На-На». Пришлось согласиться», — цитирует издание солиста группы Владимира Политова.
По данным представителей группы «На-На», фотосессия пройдет с 17 по 19 июля, после чего кот Осирис, которого мошенник выдал за Чучу, сможет вернуться к своим хозяевам. Снимки с фотосессии будут переданы журналистам, пишет издание.
Любимый кот Бари Алибасова по кличке Чуча пропал 11 июня, когда сам продюсер находился в НИИ Склифосовского после отравления жидкостью для чистки труб. За любимца Алибасова его родственники пообещали вознаграждение в 800 тысяч рублей. Однако деньги были отданы мошеннику, который принес не настоящего кота, об этом «Комсомольской правде» заявили ранее PR-директор группы Вадим Горжанкин и сын Алибасова. А сам Чуча, по данным издания, был возвращен наставником школы кунг-фу, отказавшимся от вознаграждения.
Комментарии
Шоу-бизнес , Вадим Горжанкин , Владимир Политов , Бари Алибасов , Комсомольская правда
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