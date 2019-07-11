Фанатка потребовала за кота эротическую фотосессию с «На-На»

Поклонница группы «На-На» согласилась вернуть кота, выданного мошенником за пропавшего любимца Бари Алибасова сфинкса Чучу. Но в обмен девушка потребовала эротическую фотосессию с группой «На-На» в стиле love-story. Об этом Daily Storm заявил PR-директор группы Вадим Горжанкин

По словам Горжанкина, переговоры с поклонницей группы, к которой попал «поддельный» кот заняли три недели.

«Девушка очень хотела оставить кота себе, так как сильно привязалась к животному и полюбила его. Мы не знали, что ей предложить, в итоге она выставила условие, попросив устроить ей на память эротическую фотосессию в стиле love-story со всеми участниками группы «На-На». Пришлось согласиться», — цитирует издание солиста группы Владимира Политова.

По данным представителей группы «На-На», фотосессия пройдет с 17 по 19 июля, после чего кот Осирис, которого мошенник выдал за Чучу, сможет вернуться к своим хозяевам. Снимки с фотосессии будут переданы журналистам, пишет издание.