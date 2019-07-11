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«Решил не замыкаться»: Басков вернется на сцену 

Рамблер 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Николай Басков выйдет на сцену впервые после смерти отца, сообщает «Телепрограмма».
Виктор Басков скончался 10 дней назад на 68-м году жизни. Об этом его сын сообщал в своем инстаграме.
«Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты…» — писал он тогда.
С тех пор и до вчерашнего дня Николай Басков не делал никаких публикаций в соцсети. Вчера он разместил в инстаграме свое фото с дизайнером Валентином Юдашкиным и певцом Александром Буйновым.
Он поблагодарил друзей, коллег и поклонников за поддержку в дни траура, а также заверил, что не станет замыкаться, а продолжит творить ради преодоления боли.
Уже несколько часов спустя Басков анонсировал сразу два своих выступления на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга». Первое состоится 11 июля, второе — 12-го. В первый день певец и его коллеги исполнят произведения советских и российских композиторов и поэтов-песенников, во второй — песни Аллы Пугачевой.
Комментарии
Шоу-бизнес , Валентин Юдашкин , Николай Басков , Виктор Басков , Александр Буйнов , Алла Пугачева
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