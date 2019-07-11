«Решил не замыкаться»: Басков вернется на сцену

Виктор Басков скончался 10 дней назад на 68-м году жизни. Об этом его сын сообщал в своем инстаграме.

«Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты…» — писал он тогда.

С тех пор и до вчерашнего дня Николай Басков не делал никаких публикаций в соцсети. Вчера он разместил в инстаграме свое фото с дизайнером Валентином Юдашкиным и певцом Александром Буйновым

Он поблагодарил друзей, коллег и поклонников за поддержку в дни траура, а также заверил, что не станет замыкаться, а продолжит творить ради преодоления боли.