«Не могу ходить»: Бузова получила травму

Ольга Бузова получила травму на съёмках обновлённой версии программы «Форт Боярд» во Франции . Об этом она рассказала подписчикам в сториз I nstagram

«Пришла в номер и поняла, что не могу ходить», — отметила певица.

Позже она пояснила, что подвернула лодыжку и вынуждена была обратиться за помощью к медикам, которые наложили на ногу артистки тугую повязку.

Ранее в Сети появилось видео , как в одном из конкурсов Бузова вынуждена была провести несколько минут в телефонной будке, заполненной живыми тараканами и мухами, при этом отгадывая загадки старца Фура. На записи видно, что испытание далось певице нелегко: её буквально сковал страх настолько, что она с трудом могла произнести слово.

Позже звезда прокомментировала происходящее, заявив, что раньше ей никогда не было так страшно.