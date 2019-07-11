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«Не могу ходить»: Бузова получила травму 

Рамблер 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Ольга Бузова получила травму на съёмках обновлённой версии программы «Форт Боярд» во Франции. Об этом она рассказала подписчикам в сториз Instagram.
«Пришла в номер и поняла, что не могу ходить», — отметила певица.
Позже она пояснила, что подвернула лодыжку и вынуждена была обратиться за помощью к медикам, которые наложили на ногу артистки тугую повязку.
Ранее в Сети появилось видео, как в одном из конкурсов Бузова вынуждена была провести несколько минут в телефонной будке, заполненной живыми тараканами и мухами, при этом отгадывая загадки старца Фура. На записи видно, что испытание далось певице нелегко: её буквально сковал страх настолько, что она с трудом могла произнести слово.
Позже звезда прокомментировала происходящее, заявив, что раньше ей никогда не было так страшно.
«С таким количеством фобий и страхов я не сталкивалась ещё никогда…Не буду ничего говорить, всё увидите сами…но было сложно», — отметила артистка.
Комментарии5
Шоу-бизнес , Ольга Бузова , Франция
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