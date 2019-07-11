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Фокус Галкина: юморист написал имя дочери в воздухе 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Максим Галкин показал дочери Лизе фокус, написав её имя в воздухе. Реакцию девочки появилась на её личной странице в Instagram.
Видеозапись опубликована 10 июля. На ней говорит дочери, что он «волшебник», потому что написал её имя в воздухе. При этом девочка поначалу не реагирует, поскольку золотистые буквы видны только на экране смартфона юмориста, который воспользовался специальным мобильным приложением.
«Я не знаю, как так получилось. Твоё имя висит в воздухе. Это чудо», — восклицает артист.
Лиза, увидев своё имя в телефоне, отметила, что это, скорее всего, «прикол».
«Конечно, это прикол», — согласился артист.
Спустя неполные сутки после публикации «фокус Галкина» оценили почти 105 тысяч пользователей.
Ранее Максим Галкин на своей странице в соцсети показал, как дети его встречают с гастролей. Лиза и Гарри, увидев отца, бросаются ему на встречу с восклицаниями «родненький, любименький папочка приехал». Двойняшки сразу начинают
делиться с отцом новостями о расшатывающихся и выпавших зубах. При этом за кадром слышен голо Аллы Пугачёвой, которая называет детей «акулами шоу-бизнеса».
Комментарии1
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева
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