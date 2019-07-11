Фокус Галкина: юморист написал имя дочери в воздухе

Максим Галкин показал дочери Лизе фокус, написав её имя в воздухе. Реакцию девочки появилась на её личной странице в Instagram.

Видеозапись опубликована 10 июля. На ней говорит дочери, что он «волшебник», потому что написал её имя в воздухе. При этом девочка поначалу не реагирует, поскольку золотистые буквы видны только на экране смартфона юмориста, который воспользовался специальным мобильным приложением.

«Я не знаю, как так получилось. Твоё имя висит в воздухе. Это чудо», — восклицает артист.

Лиза, увидев своё имя в телефоне, отметила, что это, скорее всего, «прикол».

«Конечно, это прикол», — согласился артист.

Спустя неполные сутки после публикации «фокус Галкина» оценили почти 105 тысяч пользователей.

Ранее Максим Галкин на своей странице в соцсети показал, как дети его встречают с гастролей. Лиза и Гарри, увидев отца, бросаются ему на встречу с восклицаниями «родненький, любименький папочка приехал». Двойняшки сразу начинают