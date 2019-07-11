Наташа Королева вдохновилась Лободой и оголилась перед страной

По словам Королевой, поступок Лободы ее сильно впечатлил, поэтому она выложила в Сеть голое фото, где стоить на руках у стены без одежды.

"В свои "Ягодные" 46 я психанула, вспомнила свое цирковое прошлое", — добавила Королева.

Также она посоветовала быть непредсказуемыми, удивлять и "возбуждать". Певица закрыла комментирование публикации, чтобы пользователи "оставили восхищения при себе".

"Я знаю, что я прекрасна!", — подчеркнула Королева.

Ранее сообщалось, что Лобода пообещала встать на концерте на голову голышом.