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Наташа Королева вдохновилась Лободой и оголилась перед страной 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Певица Наташа Королева, вдохновившись фотографией коллеги Светланы Лободы, которая якобы обнаженная стояла на голове, решила повторить фотоснимок на свой лад. Кадр она опубликовала в инстаграме.
По словам Королевой, поступок Лободы ее сильно впечатлил, поэтому она выложила в Сеть голое фото, где стоить на руках у стены без одежды.
"В свои "Ягодные" 46 я психанула, вспомнила свое цирковое прошлое", — добавила Королева.
Также она посоветовала быть непредсказуемыми, удивлять и "возбуждать". Певица закрыла комментирование публикации, чтобы пользователи "оставили восхищения при себе".
"Я знаю, что я прекрасна!", — подчеркнула Королева.
Ранее сообщалось, что Лобода пообещала встать на концерте на голову голышом.
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