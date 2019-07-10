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Шепелев рассказал, как воспитывает сына Жанны Фриске 

Teleprogramma.pro 56 минут назад
Дмитрий Шепелев все чаще делится в Instagram моментами из повседневной жизни. Телеведущий воспитывает 6-летнего сына Платона от Жанны Фриске. Шепелев старается наполнить детство мальчика незабываемыми моментами. В то же время ведущий бережет его частную жизнь и не показывает лицо ребенка в социальных сетях.
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Всегда стараюсь ненавязчиво обращать внимание сына на детали: цвет неба, аромат летних трав, вкус новой еды. Я считаю, что именно из этих мелочей потом складывается ощущение детства. Вспомните сами: живая пойманная рыба извиваясь хочет выпрыгнуть из рук, а вы пытаетесь удержать, вкус спелой земляники, которую наспех окатили водой и протягивают на ладони — на ешь, счастье с разбегу сигануть в воду, успев только поджать колени и зажать нос и это мгновение, когда жаркую кожу в миг облизывает прохлада воды. Этих коротких эмоций не перечесть, и почти все мои главные детские воспоминания — летние. И я очень хочу, чтобы эти мгновения сделали сына счастливым, и вместе со мной подарили ему чувство свободы, спокойствия и любви. Каникулы продолжаются ❤️ А какие ваши любимые воспоминания детства?

Публикация от  Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Дмитрий признался, что ненавязчиво обращает внимание Платона на мелочи, из которых складываются воспоминания. Для телеведущего детство — это пойманная рыба, холод речки и свежая земляника. Поэтому Шепелев старается, чтобы сын запомнил новые цвета, запахи и вкусы, которые окружают его во время каникул.
«Этих коротких эмоций не перечесть, и почти все мои главные детские воспоминания — летние. И я очень хочу, чтобы эти мгновения сделали сына счастливым, и вместе со мной подарили ему чувство свободы, спокойствия и любви», — написал Дмитрий Шепелев.
Подписчики остались в восторге от красивых описаний ведущего. Многие похвалили за правильное воспитание сына. В то же время нашлись и те, кто в комментариях раскритиковали Шепелева. Телеведущий не дает мальчику видеться с бабушкой и дедушкой. Родители Жанны Фриске уверены, что Шепелев забрал все имущество покойной певицы, а однажды просто увезет внука из страны.
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Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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