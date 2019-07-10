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Всегда стараюсь ненавязчиво обращать внимание сына на детали: цвет неба, аромат летних трав, вкус новой еды. Я считаю, что именно из этих мелочей потом складывается ощущение детства. Вспомните сами: живая пойманная рыба извиваясь хочет выпрыгнуть из рук, а вы пытаетесь удержать, вкус спелой земляники, которую наспех окатили водой и протягивают на ладони — на ешь, счастье с разбегу сигануть в воду, успев только поджать колени и зажать нос и это мгновение, когда жаркую кожу в миг облизывает прохлада воды. Этих коротких эмоций не перечесть, и почти все мои главные детские воспоминания — летние. И я очень хочу, чтобы эти мгновения сделали сына счастливым, и вместе со мной подарили ему чувство свободы, спокойствия и любви. Каникулы продолжаются ❤️ А какие ваши любимые воспоминания детства?
«Этих коротких эмоций не перечесть, и почти все мои главные детские воспоминания — летние. И я очень хочу, чтобы эти мгновения сделали сына счастливым, и вместе со мной подарили ему чувство свободы, спокойствия и любви», — написал Дмитрий Шепелев.