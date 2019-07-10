Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала 

Газета.Ru 30 минут назад
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована. Об этом сообщает сайт kp.ru.
После появления слухов о том, что болезнь продюсера была пиаром, телеведущий Дмитрий Шепелев пригласил основных участников событий к себе в программу.
Отмечается, что в рассказе сына Алибасова нашли много нестыковок.
Также сам Алибасов не смог вспомнить ни название больницы, где он лежал, ни марку жидкости, которой он отравился.
Хирург, профессор НИИ имени Склифосовского Игорь Шарипов назвал произошедшее пиаром.
Газета.Ru: последние новости
Макаревич признался Собчак в наличии миллионов Бузова согласилась стать участницей "Форта Боярд" со Шнуровым Лобода пообещала встать на концерте на голову голышом
Шоу-бизнес , Дмитрий Шепелев , Бари Алибасов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Истребители ВВС США начнут охоту на НЛО5
Сбежавшей с миллионами кассирше собирают деньги5
Россия накажет Грузию без санкций113
Девочку продали в рабство в ресторане Москвы5
Климкин дал совет Зеленскому насчет встречи с Путиным110
Видео
01:08
В Израиле нашли библейский город царя Давида
Наука Наука и техника
03:51
Пока вы не уснули: в Грузии унизили Россию
В мире
00:53
Ошибка перевода: глава «Рустави 2» не хотел мочиться в вино
Кавказ Статьи
00:57
Беглов: надо навести порядок на муниципальных выборах в Петербурге
Политика
Как кот с мышью: Саакашвили о Путине и Грузии
В мире Статьи
04:16
Журналисты нашли у Трампа тяжелую болезнь
США В мире
01:35
Лобода выдала чужое обнаженное тело за свое
Шоу-бизнес
10:32
Зачем Чернобыльской АЭС второй саркофаг
Украина В мире
04:44
Скрывал месяцами: На кого Виторган променял Собчак
Шоу-бизнес Статьи
01:00
«Он маньяк!»: Пугачева прячется от опасного фаната
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение